Domaći heroji brane boje grada na novom spektaklu: FNC objavio tko nastupa u Zadru

Najveća regionalna MMA organizacija, FNC, vraća se u Zadar! Dvorana Krešimira Ćosića 9. svibnja bit će domaćin priredbe FNC 30, a fanovi borilačkog sporta mogu očekivati pravi spektakl.

Ovaj grad već je bio domaćin FNC-ove karavane; FNC 21 održan je 15. veljače prošle godine, predvođen dvobojem Martina Batura i Michała Andryszaka. Ipak, događaj je ostao upamćen po nesretnoj ozljedi domaćeg teškaša, koja je glavnu borbu okrenula u neočekivanom smjeru i publici ostavila dojam nedovršene priče.

Između FNC 29 u Ljubljani (11. travnja) i zadarskog FNC 30 proteći će manje od mjesec dana, što pokazuje koliko organizacija 2026. godine ubrzano širi svoje aktivnosti i sve više cilja na europsku, a ne samo regionalnu publiku.

Zadrani će opet imati svoje predstavnike u kavezu jer Martin Batur i Petar Ražov spremni su vratiti ponos domaće publike.

Batur se nakon dva poraza od Andryszaka i Kite ekspresno vratio na pobjedničke staze na FNC 28 u Slavonskom Brodu, gdje je u prvoj rundi nokautirao Brazilca Wesleyja Martinsa. Njegov prošlogodišnji nastup u Zadru završio je ranom ozljedom, stoga sada dolazi s jasnim motivom za osvetu i pobjedu pred domaćom publikom.

Petar Ražov, iako nije MMA borac, prošle je godine impresionirao u bare-knuckle borbi, dominantno pobijedivši regionalnu zvijezdu Vasu Bakočevića. Nakon godinu dana, Ražov se vraća u FNC-ov kavez spreman ponovno oduševiti Zadrane.

Osim domaćih heroja, na FNC 30 nastupit će i Antun Račić te Marko Ančić.

Antun Račić, iskusni dubrovački borac (28-13-1), u Zadru je ranije porazio Luisa Miguela Aualara, a posljednji meč upisao je pobjedu u Varaždinu nad izraelskim predstavnikom Tratnerom prekidom u trećoj rundi.

Marko Ančić, mladi splitski borac s perfektnim omjerom 4-0, prošle je godine u Zadru gušenjem pobijedio Afganistanca Zarabia, a u međuvremenu je ostvario dvije pobjede nad Ukrajincem Kazachynskiem i Afganistancem Sadiqpourom.

Protivnici svih boraca bit će objavljeni naknadno, vjerojatno nakon FNC 29 u Ljubljani 11. travnja, no već sada atmosfera u Zadru obećava pravi borilački spektakl.

