Pitali smo vas treba li se Mirko vratiti u kavez. Odgovori su jasni: 'Nemoj biti kao HDZ'

Pojavili su se ponovno napisi o spektakularnom povratku Mirka Cro Cop Filipovića, najveće hrvatske MMA legende. Spominje se spektakularni meč protiv prvaka FNC-a u teškoj kategoriji, Hatefa Moeila, koji je odmah izrazio poštovanje prema legendi.

Na našem Facebooku pitali smo vas Treba li Mirko Filipović ući u kavez FNC-a. Od gotovo 650 komentara, većina se slaže da je Mirko svoje dao ovom sportu, da je apsolutna legenda i da mu povratak nije potreban te da samo može naštetiti njegovu zdravlju.

"Moje je mišljenje da ne treba, Mirko je sebe dokazao u svijetu sporta. Mirko, nema što da se više dokazuje nikome on se je dokazao"

"Moj savjet je da treba, ali u kavez s pticama da mu pjevaju i da uživa u cvrkutu i da ga porodica ima živog. Nemoj bit Mirko kao ovi iz HDZ-a. Sve imaju što im treba i još više što im ne treba al još malo im treba. Da si mi otac ne bih te pustio ni teorijski. Mogao si bit mrtvac nekoliko puta, Bog te spasio i sad nemoj tražit vraga budi doma s OBITELJI"

"Ti si moj kume dokazao svoje uživaj u treningu i zdravlju!!!"

"U kavez nikako. Bio i zna kako je prošao. Uživaj dok nisi invalid"

"Mislim da je gospodin Mirko svoje dokazao! Ali koje mišljenje je tako da i u ovim godinama,kod nas u okolici mu nema tko parirati..i dalje je bolji borac nego 99 % boraca s Balkana!"

"Ne, on je svoje dokazao. Neka dalje uživa u životu. To je težak i ubitačan sport. Sada može davati savjete drugim našim borcima, a ima ih, hvala Bogu"

Neki su od vaših komentara.

POGLEDAJTE VIDEO: Japanka Naomi danas živi u Zagrebu: 'Mirko Cro Cop me zainteresirao za Hrvatsku i za mene je legenda'