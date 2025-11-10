The Killer otvorio dušu uoči novog meča u FNC-u: 'Želim napasti pojas, ali postoji jedan problem'

Nakon poraza od Croate, jedan od najboljih regionalnih boraca, Antun Račić, spreman je ponovno ući u kavez. Uoči borbe protiv Itaya Tratnera na FNC-u u Varaždinu, Račić ističe da je odmorio, dobro trenirao i – ponovno gladan uspjeha. “Vjerujem da sam bolji i iskusniji, a cilj je jasan – doći do pojasa”, poručio je popularni “Killer”.

Spektakularni FNC 25 iz Varaždina gledajte uživo na platformi VOYO.

"Nakon borbe s Croatom sam uzeo mali odmor. Napravio sam dvije borbe zaredom u jako kratkom vremenu. Na početku godine sam odradio dvije borbe, prvo Zadar, pa Ljubljanu. Nisam, praktički ni prestao s pripremama. U borbi s Croatiom sam bio vrhunski spreman. U drugoj rundi sam napravio tu grešku. Završio sam kao donji u parteru. Croata me pošteno pobijedio, bio je bolji tu večer i ništa. Nakon poraza mi je uvijek teško, ali ovaj put se baš nisam puno ni opterećivao. Probao sam pobijediti i to je to, nije išlo. Iza toga sam uzeo mali odmor. Na početku priprema nisam znao s kime se borim u Varaždinu, ali prije nekih dvadesetak dana sam saznao da će to biti Tratner", rekao je Antun Račić na početku i tako prokomentirao svoj zadnji meč protiv Croate koji je izgubio.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Račić oprezno govorio o Tratneru

"Sljedeće godine planiram isto biti dosta aktivan. Volio bih odraditi prvo München pa ponovo Zadar, ali ćemo vidjeti...", najavio je Račić pa nastavio o svom protivniku, Itayu Tratneru.

"Pogledao sam par mečeva Tratnera. Znam da je u FNC-u pobijedio dva meča, jedan izgubio, izgubio je od Bartona za pojas. Sigurno nije lagan protivnik, sigurno dosta dosta sposoban borac, tako da moram biti spreman za sve, za tri runde rata..." rekao je pa nastavio:

"Imam u Düsseldorfu stvarno jako dobre sparing partnera. Imam jako dobro pokriven tjedan sa svim mogućim treninzima, tako da treniram za ovu borbu već nekih mjesec i pol dana. Ostalo nam je još tri tjedna do borbe i mislim da ću biti dovoljno spreman. Iako sam siguran da me neće čekati lagan meč, ali vjerujem da sam bolji. Vjerujem da sam iskusniji i da mogu to odraditi", objasnio je Račić pa otkrio koji je glavni cilj u ovom trenutku.

"Želim doći do pojasa, to je moj plan. Naravno, vidjet ćemo što će organizacija i moj menadžer odlučiti, ali ja sam tu za svaku opciju. Naravno, malo je situacija drukčija. Sad je ponovno prvak moj prijatelj. Realno, ne bih se volio boriti s Tirkeom. Ne bih volio raditi taj meč, ne zato što mislim da je nešto bolji već jer smo mi prijatelji, ali ako ne budem mogao izbjeći tu borbu, a stvarno želim pojas, možda ćemo se morati boriti", kaže pa otkriva zanimljivu situaciju koja mu se dogodila kada je gledao meč u zagrebačkoj Areni.

Spektakularni FNC 25 iz Varaždina gledajte uživo na platformi VOYO.

'Mislio sam da ću morat u kavez s tim luđakom'

"Gledao sam meč Tirkea i Polityla i u Zadru i u Zagrebu. Jako čudna situacija tijekom meča i tijekom tog suđenja, ali Tirke se isto u tom prvom meču držao se svoje taktike i imao svoj neki plan i na kraju pobijedio, a tu sudačku odluku ja poštujem. U drugom meču totalna razlika jer je radio sličan stil borbe kao u Zadru i onda odjednom bacio leteće koljeno koje je sjelo perfektno i zasluženo slavio u Zagrebu. Ja tog Poljaka već znam jer sam ga već pobijedio dva puta. Ima neko to glupo ponašanje. Dosta me iritira taj borac, drago mi je da ga je Ivan pobijedio. Ja sam tad već zamišljao da ako Tirke izgubi da opet ja moram u kavez s tim luđakom", rekao je kroz smije i za kraj prokomentirao situaciju koja je u UFC zadesila njegovog sugrađanina Antu Deliju.

"Ne volim zvati ljude odmah nakon poraza jer znam točno koliko ljudi mu se javlja. Svi imaju svoje mišljenje. Što komentirati? Bio mi je odličan, radio vrhunski i imao je sredinu kaveza tako da tu svoju priliku na kraju iskoristi. Nažalost, u tom jednom napadu se dogodio taj ubod prstom u oko. Suci su tu odradili po meni jako loš posao i ako je već ovako završilo ta borba je trebala biti No Contest, ali realno borba se nije trebala nastaviti, to je moje mišljenje, ne znam. Čudna situacija. Ne znam jesam li ikad vidio takvu neku situaciju", zaključio je.

POGLEDAJTE VIDEO: Croata u podcastu Net.hr-a: 'Nekako ću nabaviti karte za Thompsona'