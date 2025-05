Pulski vatrogasac detaljno opisao kako je 'uletio' na FNC 23 u Beogradu: 'Rekao sam jednu stvar'

U intervjuu za Net.hr, Andi Vrtačić, jedan od najistaknutijih hrvatskih boraca, otkriva nam uzbuđenje i pripreme za svoju novu borbu koja je došla, u najmanju ruku, iznenada. Nakon niza uspjeha, Vrtačić najavljuje povratak u ring s ciljem da pokaže još bolje izdanje. U razgovoru s nama, otkrio je kako je do svega došlo. Protivnik je neugodni Piotr Strus.

"Provodio sam dan na Facebooku i vidio sam objavu da Đani možda neće nastupiti u Beogradu. Odmah sam kontaktirao Zelga Galešića i pitao ga zna li nešto o tome. Rekao sam mu da odmah zove Forgača, da ću uletjeti sigurno. Čuli su se Zelg i Forgi pa mi je rekao da je to sigurno te da se Barbir neće boriti. Protivnik je pristao, a Zelg i Forgi su samo morali dogovoriti kilažu i financije", rekao je Andi pa nastavio:

"Ja sam sad na 100 kilograma i zahtjev je bio da ne spuštam do 84 kg, već da se borimo na 87 kg, na što su svi i pristali. Čeka me i meč na KSW-u u sedmom mjesecu pa nije bilo pametno da toliko skidamo. I 13 kilograma je dosta za skinuti, ali naučeni smo na to", motivirano govori Andi poznat po optimizmu.

"Konstantno sam u treningu, ozljeda nema. Osjećam se vrhunski i jedva čekam sljedeću subotu", rekao je pa nastavio o protivniku:

"Strus ima veliko iskustvo, ovih dana ćemo ga detaljno Zelg i ja gledati... Vidim da ide stalno prema naprijed, čvrst je, traži priliku u boksu i ima dobar lijevi high kick. Stilski mi dosta odgovara. Kad vidi da me ne može dobiti gore, probat će me srušiti. Mogu ga nadvladati u svakom segmentu", kaže Vrtačić

"Ovo mi je jedno od težih imena s kojima se susrećem, nisam nikad birao mečeve. Događalo se već da me zove dva tri tjedna prije. Imam dobru glavu i vjerujem da ću napraviti show i uzeti bonus za najbolju borbu večeri", zaključio je Andi.

