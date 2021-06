Češka danas u Glasgowu na Hamden Parku mora pasti! Ako Hrvatska želi u drugi krug, moraju uzeti bodove protiv neugodne reprezentacije koja je u 1. kolu skupine D pobijedila Škotsku s 2:0.

Problem neefikanosti za Vatrene

Najbolje četiri trećeplasirane momčadi izborit će nokaut fazu turnira ali s ovakvom neefikasnosti u napadu bojimo se kako će Hrvatska teško i preko ovog Uefinog jockera proći grupu. No, nećemo biti pesimisti. Vatreni su ipak doprvaci svijeta, ova Dalićeva momčad jaka je i kvalitetna i vjerujemo u uspjeh...

"Protiv Engleske nije bilo smjelosti i odlučnosti Hrvatske, ne bih kazao kako nije bilo ambicija. Engleska je jako dobra momčad doduše ali opet, moram vam kazati kako je očekivao od Hrvatske malo više. Da sad ne ulazim u neke detalje, treba se tu posebno pogledati posebno što se tiče napadačke efikasnosti, tu se treba napraviti dobra analiza za dalje", kazao nam je trenerski uglednik i aktualni izbornik reprezentacije Maroka Vahid Halilhodžić.

'Trebat će Hrvatskoj protiv Češke i više odlučnosti'

Što očekujete od Hrvatske protiv Češke?

"Nema tu pun dileme niti kakve filozofije, mora ići na pozitivan rezultat, jer u protivnom ako i ovu utakmicu izgube bit će eliminirani a to bi ipak bio neuspjeh za vice prvaka svijeta. Sve treba napraviti za to, više smjelosti, trebat će i više odlučnosti, napadači će morati biti daleko više u šesnaest metara, vrlo malo igrači Hrvatske borave u šesnaest metara, na završnim akcijama, tu treba zauzeti, rekupirati strateške pozicije, da prva i druga stativa budu zauzete, kao i sredina, morat će imati bar 4 igrača u završnim linijama, akcijama, ukoliko žele postići golove":

Vaha nam je prokomentirao i dosadašnje viđeno na Euru...

"Vrlo malo sam utakmica gledao, gledao sam Francusku i Njemačku i Englesku i Hrvatsku. Teško mi je ulaziti u dubinu i iznositi neke tehničke dojmove ali vidio sam da će Francuska biti jedan od glavnih favorita za osvajanje natjecanja, s Engleskom i Italijom koja konačno više od desetljeća je počela zabijati više golova i pobjeđivati. Ima na turniru 4 do 5 dobrih reprezentacija, u toj skupini je aktualni europski prvak Portugal koji kao što vidim, s Ronaldom ima fenomenalan ritam što se tiče efikasnosti. No, kako se radi o turnirskom tipu utakmica, uvijek može doći do iznenađenja".

'Većina igra s tri brza napadača i to je najvažnije u modernom nogometu'

Kad smo kod Italije, Azzurri su pokazali možda i najviše na turniru dosad. Dvije utakmice protiv Turske i Švicarske u Rimu, dvije pobjede s gol razlikom 6-0. Talijani igraju moćno, lijepo i napadački efikasno, je li razlog tomu što igraju sad više okomito?

"Pa da, to je moderni nogomet. Većina igra s tri brza napadača i u ovom trenutku to je najvažnije u modernom nogometu, trenutak kad izgubiš loptu i trenutak kad ju rekupiraš. Kad ju izgubiš, treba sve učiniti da ne dođe do brzog kontranapada a kad ju rekupiraš moraš napraviti brzi napad i kontranapad s brzom predajom loptom prema naprijed, treba da jedan ili dvojica odu u dubinu, tražiti prostor za loptu, da bi destabilizirali suparničku obranu. Tako se najbolje postižu golovi. To prakticiraju Talijani, dobro imaju malo i uspjeha kad pucaju na gol. To je za mene novina, znamo za Italiju da je uvijek bila defenzivnim zadacima, tako da je njihov nogomet osvježenje", zaključio je Vahid Halilhodžić.

Skupina D Eura: Češka 3 (+2), Engleska 3 (+1), Hrvatska 0 (-1), Škotska 0 (-2)