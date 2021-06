Legendarni golman i trener Hajduka Ivan Katalinić nije baš oduševljen viđenim na Europskom nogometnom prvenstvu. Kaže kako nema više pravih igrača koji bi mogli nekim vicom, fintom privući pažnju. Katalinić je za Bijele branio od 1970. do 1979. godine i bio je dio zlatne generacije Hajdukove generaciju koja je ostvarila najbolje rezultate u povijesti kluba u periodu od 1970. do 1980.

Dok je stajao među vratnicama, zvali su ga Banks. On je još jedan poznati hrvatski nogometni trenerski brk, koji poput Zorana Vulića "neuspješno skriva blagu narav", kako je to svojedobno 2016. sjajno napisalo poznato hrvatsko novinarsko pero Branko Stipković kad je Katalinić bio na kormilu Šibenika, što je bio njegov posljednji trenerski posao..

'Ljudi gledaju Euro i zaspu'

"Meni ljudi govore kako su zaspali i nisu gledali drugo poluvrijeme, ljudi zaspu gledajući utakmice, sve vam je onda jasno. Nema toliko uzbuđenja. Toliko o nogometu na Euru, nije baš zadovoljavajuće, možda osim utakmice Nizozemska i Ukrajina koja je bila zanimljiva. Podsjetilo me to malo možda kako se inače igralo", kazat će Ivan Katalinić.

Zadnjih dva puta, čini nam se, kad smo se čuli upravo s Vulićem, on je bio na balotama i gledao Katalinića...

"Vidim se i sa Šurjakom, dođu oni na balote i tako, tu malo kružim, najbolje tako. Malo pričamo i o nogometu ali znate naša su razmišljanja drugačija nego što je to danas. Danas se daju velike pare igračima a ne možete dalekozorom vidjeti dobrog igrača. Nema mladih igrača, ne znam zašto koji će naslijediti Messija i Ronalda. Kad oni odu, bit će jedna praznima u nogometu ".

Katalinić je lik koji uvijek ima svoje mišljenje. I prilično je detaljan što se tiče toga. Kažu da je takav i u trenerskom poslu...

'Nogomet se igra zbog uzbuđenja, igre u šesnaest metara'

"Da, puno tika-take, ljudi zaspu pred televizijom, kad vidite da nema šansi... Nogomet se igra zbog uzbuđenja, igre u šesnaest metara. Vidjeli ste sinoć utakmicu Francuska - Njemačka. I jedni i drugi po jedan samo udarac u okvir gola u svih 90 minuta. Previše taktike, svi sve znaju o svakome, gledaju svi sve a oni kalkuliraju nemam pojma zbog čega. Ma ne, nema tu više igrača, to je moje mišljenje. Nema kvalitetnih i dobrih igrača, mi smo u zadnjih 15 godina naviknuli na Messija i Ronalda i ako se tu neko pojavi... Osim Mbappea, tih mlađih igrača ne možeš ti kazati da je jedan drugačiji od drugih, sve je to isto, jednolično", objašnjava nam Katalinić.

Mbappe je protiv Nijemaca oduševio s nekoliko sjajnih poteza, ono kad je pretrčao onako moćno tragičara Hummelsa, iako je malo bio u zaleđu, svejedno je strašno brzo to izgledalo...

'Francuzi imaju daleko najkvalitetniju momčad plus još sad Benzema'

"Dobro, zna se da je on brzi igrač ali osim njega koji je tu mlad... Što se tiče Francuza, oni imaju daleko najkvalitetniju momčad. Trebao im je centarfor i imaju ga sad u obliku Benzeme. Giroud nije loš međutim nije zabijao, nije zabio ni jedan gol kad su bili prvaci. Oni imaju dobre rezerve, Dembele je isto brz. Imaju najveći broj kvalitetnih igrača. Slušam i druge ljude što kažu, nije to samo moje mišljenje. Puno tih dodira s loptom, to zamara ljude. Dođu do šesnaest metara pa vraćaju loptu nazad. Nema driblinga, jedan na jedan", govori nam Katalinić.

Tko vas je najviše oduševio, ima li koja takva reprezentacija? Primjerice, jučer su se Mađari dobro držali protiv Portugala do 84. minute, nakon toga dobili tri gola. No, nisu ostavili loš dojam, rezultat govori drugačije i dočarava, pokazuje stvarnu sliku stanja na travnjaku...

'Danas je najlakše reći hajmo igrati otraga pa što se dogodi'

"Je, ali danas je najlakše reći hajmo igrati otraga pa što se dogodi. Tu nema velike taktike, staviš u 30 metara igrače, ako neko brzi može pobjeći super. Švedska i Španjolska, vidjeli ste koja je tu bila dominacija Španjolaca. Šveđani su imali dvije fenomenalne šanse i da su to dali, a cijelo vrijeme su igrali bunker. Previše je tih lopti otraga, drži se lopta previše. Netko će sada reći da ja razmišljam starinski ali ja sam tako igrao. Kad sam 1980. došao u Englesku, lopta je non-stop bila u šesnaest metara. Ja se nisam mogao naviknuti koliko je lopta u šesnaest metara. Nema toga više danas, zato ljudi govore kako su zaspali drugo poluvrijeme. Nogomet se mora mijenjati. Talijani recimo igraju dosta okomito a dok igraš okomito se nešto i događa. Ljudi plaćaju ulaznice da bi gledao kako se netko dodaje kao i na treningu, Talijani igraju zanimljivo, zato su i neporaženi u toliki broj utakmica".

Zadržali smo se malo na reprezentacijama koje su Ivana Katalinića barem malo oduševile, ostavile pozitivan dojam. Kad je već sve "iskritizirao"...

"Ma nije to kritiziranje, to je moje mišljenje, možda i griješim. Francuska je igrala jučer sigurno, da dobije utakmicu, možda taj jedanaesterac da je sudac dosudio bilo bi možda 2:0 pa bi bilo drugačije. Recimo, Nijemci su me razočarali, ne mogu ništa, nije to ona Njemačka koja je nekad sve gazila. Talijani imaju najbolju taktiku na svijetu, oni se toga drže. Nisu oni slučajno 28 utakmica odigrali bez poraza. Englezi isto ništa posebno nisu pokazali ali dobili su nas. No, sve je to još zagrijavanje. Drugo, pitanje je i koliko je sezona ostavila traga na pojedinim igračima".

'Hrvatskoj je protiv Engleske nedostajalo okomitog pasa prema naprijed'

Što se tiče Hrvatske, za igru naše izabrane nogometne vrste na Wembleyju Katalinić kaže kako je bila bojažljiva...

"Mogli smo puno dobiti a ništa nismo imali za izgubiti. Nedostajalo je okomitog pasa prema naprijed. Češka će biti jedna sasvim druga utakmica. Moramo vidjeti jedno drugo lice Hrvatske, moramo dobiti Češku, ako ne dobijemo Čehe teško će Hrvatska proći dalje. Škoti će u zadnjoj utakmici isto pokušati sve da ostanu na turniru. Jer, četiri reprezentacije kao najbolje treće u grupi idu dalje. Međutim, tu vidim ovu grupu gdje su Francuska, Njemačka i Portugal da bi Mađarska mogla biti dobra. Nije dobro ni što je Finska dobila Dansku. To je nogomet. Moje mišljenje je to da je UEFA napravila piz*ariju. Oni su raširili i stvorila se tu jedna nekvaliteta pojedinih reprezentacija, oni mogu napraviti iznenađenje ali previše je tu momčadi. Da je kvaliteta manjeg broja reprezentacija, bilo bi zanimljivije".

I za kraj nam je Katalinić rekao:

"I u Hrvatskoj pomalo opada taj broj mladih kvalitetnih igrača, zato što malo djece, malo se hrvatskim igračima daje šansa i k tome mladi idu sa 15-16 godina van. Danas je sve neka komercijala, prodaj-kupi, prodaj - kupi. Nitko nema strpljenja. Ja sam igrao s Hajdukom u Ligi prvaka, kad smo došli do četvrtfinala u sezoni 1994./1995. s tri igrača koja su tada imala 19 godina, s Mornarom, Rapaićem i Hibićem. Tada su imali 19-20 godina ako danas igrač u tim godinama ne može igrati u hrvatskoj ligi onda što ćemo dalje pričati. Hibić je poslije bio kapetan u Atleticu i Sevilli, gdje je već bio a Mornar igra vani, Rapaić u Bešiktašu, tri igrača su igrali s 19-20 godina. Dvadeset i šest godina je prošlo, koliko je sve napredovalo, prehrana, sve, bolje se živi a nema mladih igrača. Pogledajte samo koliko je prošle sezone sad debitiralo u HNL-u, pa to je sramota. Ništa tako reći, mali Šimić u Lokomotivi, Biuk je eksplodirao, istina ali sve to je premalo. Na prste možete izbrojati sve igrače".