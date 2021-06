UŽIVO

Italija - Švicarska 0:0

Italija: Donnarumma; Chiellini, Bonucci, Spinazzola, Di Lorenzo – Jorginho, Locatelli, Barella – Insigne, Berardi, Immobile

Švicarska: Sommer; Schar, Elvedi, Akanji – Xhaka, Freuler, Mbabu, Rodriguez – Shaqiri, Embolo, Seferović

19' Chiellini je zabio nakon ubačaja iz kornera, ali se ubrzo oglasio VAR i gol je poništen zbog igranja rukom.

10' Spinazzola je ubacio s lijeve strane, pronašao je Immobilea u sredini, ali je njegov udarac glaovm završio iznad gola. Talijani su iz napada u napad sve opasniji.

6' Probudili su se Talijani. Kombinirali su Insigne i Berardi, ali zaustaivli su ih Švicarci. Italija polako preuzima incijativu i pokazuje zašto je jedan od favorita Eura.

3' Prepustili su Talijani na početku igru Švicarcima.

1' Počela je utakmica na stadionu Olimpico u Rimu. A pred sam početak susreta stgla je grozna vijest. Naime, u blizini stadiona navodno je otkrivena je auto bomba.

20:58 - Poslastica večeri na Euru bit će utakmica Italije i Švicarske. Talijani su u prvenstvo krenuli furiozno, visokom pobjedom u prvom kolu protiv Turske. Izabranici Roberta Mancinija imaju nevjerojatan niz od 27 utakmica bez poraza, a nadaju se da ga mogu nastaviti i protiv Švicaraca.

"Kad se nismo kvalificirali za SP u Rusiji dotaknuli smo samo dno i u ekipi vlada velika želja za iskupljenjem. Pitate me možemo li otići do kraja? Da, možemo. Mi u to vjerujemo i to je naš cilj, ali moramo ostati čvrsto na zemlji i biti fokusirani u svakoj utakmici. Svaki igrač zna koliko mu puno znači nositi nacionalni dres i u momčadi postoji veliko zajedništvo. Svaki igrač je važan, bez obzira da li je u početnoj postavi ili ulazi u igru s klupe", rekao je uoči ove utakmice napadač Italije Andrea Belotti, a nahvalio je i izbornika italije.

"Mancini je odličan trener, dao nam je samopouzdanje, a to je ono što nam je trebalo. On svakoga tretira kao važnog igrača bez obzira koliko igra i sada je prisutno veselje dok igramo", zaključio je Mancini.

Gavranović skoro junak

Švicarci iz prve utakmice imaju tek bod. Mario Gavranović trebao je biti junak, no VAR mu je poništio pogodak za pobjedu u samoj završnici utakmice s Walesom. Junak može postati večeras, no neće biti nimalo lako.

