Sliježu se dojmovi, rezimira se učinjeno. Nema se što zamjeriti Vatrenima protiv Španjolaca. Odigrali su hrabro, muški, vratili se iz deficita od 2 gola u 7 minuta, imali onu šansu Kramarića za 4:3 kao i Budimira nakon, ali mora se priznati, koliko god bilo bolno, da je Španjolska bila bolja.

'I Španjolci su griješili'

"Šteta, bilo je par individualnih pogrešaka ali i Španjolci su imali pogreške. Samo mi je žao one Kramarićeve šanse za 4:3. To da smo zabili... Baš je bila prava šansa, na 4 metra, samo golman i baš pogodi u njega. Da smo mi otišli na 4:3, vjerojatno bi slavili i išli dalje. No, to je nogomet", kazao nam je Hrvoje Štrok i dodao:

'U prvom smo produžetku biti bolji'

"Gubiš 3:1, u 92. 3:3, vidjelo se da smo mi u prvom produžetku bili bolji jer, jednostavno, kad zabiješ dva gola u 7 minuta i kad odvedeš utakmicu u produžetke, bolji si, u naletu, ali onda ti se dogodi da si imao onu šansu za 4:3, nisi zabio. Španjolci ipak na kraju zasluženo idu dalje".

Štrok nam je naglasio kako Oršić, Pašalić i Budimir zaslužuju igrati.

"No, vjerujem da Zlatko Dalić radi najbolje što može, da je sve izanalizirao do detalja. Igrali su najbolji za ono što je on zamislio, ali eto... Tko zna što bi bilo da je Oršić krenuo ispočetka. Možda bi se brzo ispuhao, možda mu više odgovara ovakav ulazak s energijom. Splet okolnosti, ona šansa Kramarića, ma tu smo pobjedu ispustili. To je nogomet. Rebić je igrao u Milanu dobro i zasluženo startao. Glupo mi je sad iz ovog kuta, s ove daljine pričati kako Dalić na to sve gleda. On radi najbolje što može i to je to. Oršić je bio briljantan, stvarno briljantan, zabio gol, nariktao dvije šanse, tukao opasno po golu, fijuknulo je iznad grede, u pola sata je napravio baš ono puno stvari".

Štrok u borbi s igračem Dinama na Maksimiru

Gvardiol?

"Taj mali je budućnost hrvatskog nogometa, skoro je i Španjolcima sad zabio. Ok, treba realno i kazati da je tamo malo kod onog gola kiksao, ali nema veze, u tim godinama odigrati na toj razini jedan takav turnir. Glavu gore, samo to mogu reći, glavu gore".