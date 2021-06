Taman smo ga oko podneva 'uhvatili' nakon treninga. Novi trener HNK Gorice Krunoslav Rendulić, uostalom kao i svi, nije oduševljen dosadašnjim izdanjem hrvatske nogometne reprezentacije na Euru ali ističe kako treba vjerovati u Vatrene i kako ih sad pred utakmicu "biti ili ne biti" sutra protiv Škotske od 21.00 na Hampden Parku (HRT 2) ne treba kritizirati, već vjerovati u njih, ohrabriti ih, biti uz njih...

'Treba vjerovati u Vatrene, sve su to klasni igrači'

"To su sve klasni igrači, treba vjerovati u njih. I oni su sami svjesni da nisu na nivou na kojem mogu biti. Da im sad još mi dodatno skačemo po glavi, da ih kritiziramo, nema baš previše koristi niti bi bilo dobro", govori nam Krunoslav Rendulić koji je sav u pripremama s Goricom za novu HNL sezonu, u kojoj će imati kud i kamo veće ambicije nego što je imao kad je vodio Šibenik prošle sezone do trenutka otkaza kojeg, ruku na srce, nije trebao dobiti jer je do tada napravio dobar posao na klupi kluba iz Krešimirova grada.

"Moramo biti iskreni i reći kako generalno i nije baš nešto bajno odigrala Hrvatska, ali dobro, što je tu je. Ono što je dobro u čitavoj ovoj situaciji, a moramo gledati ono što je dobro je to da odlučujemo sami od sebi, jer i dalje nas pobjeda vodi dalje", govori nam Krunoslav Rendulić.

Škotsku nikad nismo dobili

Ono što nije dobro, je, uz igru, činjenica da Škotsku još nikad nismo pobijedili a k tome još protiv nabrijane Škotske koja isto hvata drugi krug igramo na njihovom terenu, Hampden Parku, na kojem će biti nošeni svojim Tartan Armyjem. Trebat će Vatrenima prava, dobra predstava za osminu finala Eura...

Dobra je stvar i to što hrvatska nogometna reprezentacija igra najbolje onda kada je to najpotrebnije a Škotima zbog koronavirusa neće biti na raspolaganju njihova mlada zvijezda Billy Gilmour, koja je protiv Engleske započela od prve minute i odigrala senzacionalnu utakmicu. Škotski mediji jako ga hvale i ističu kako je ovo veliki udarac njihovoj momčadi...

"Dobro je što Gilmour neće igrati. Očekujem potpuno drugačiju Hrvatsku u odnosu na ove dvije utakmice, da će se otpočetka nametnuti, jasno dati do znanja da nas samo pobjeda vodi dalje, što je i činjenica. Mi nemamo prostora za nikakve kalkulacije, od prve sekunde krenuti po pobjedu i jasno dati do znanja da nas samo do zanima", objašnjava nam Rendulić.

Mogući sastav Hrvatske za Škotsku

Očekuje se kako će Hrvatska krenuti po pobjedu s centralnim napadačem Brunom Petkovićem.

Mogući sastav: Livaković - Vrsaljko, Lovren, Vida, Gvardiol - Brozović, Kovačić - Rebić (Ivanušec, Brekalo), Modrić, Perišić, Petković.

Također, očekuje se povratak Marcela Brozovića u sastav nakon što je zbog loše predstave protiv Engleske susret s Češkom započeo s klupe. Dalić bi tako mogao posegnuti za receptom iz Rusije kada je Modrića stavio iza napadača. Rebić na poziciji špice nije donio izborniku, generalno, ono što je on očekivao...

"Izbornik najbolje zna koja je ideja, sigurno da je protiv Engleza stavio Rebića u špicu jer je očekivao da Ante može napraviti pritisak, da može pobjeći jer je brz, da će iskoristiti prostor iza leđa obrane, gledajući spomenutu njegovu brzinu. Na kraju se to nije pokazalo kao najkvalitetnije rješenje. S obzirom na činjenicu da moramo dobiti, očekujem da ćemo se odmah nametnuti, da ćemo ih pritisnuti. Sigurno da bi u takvoj igri Petković bio korisniji".

'Svaki igrač kad prođe utakmica zna je li odigrao dobro ili nije'

Brozović se vraća u prvih 11, očekuje se barem tako, on je svojevrsni dužnik na ovom Euru, znamo svi koliko on može i kakve kapacitete ima. Bi li on mogao biti taj naš jocker koji će nas povući prema nokaut fazi?

"Brozović protiv Engleske nije bio na nivou koji smo mi svi naviknuli kad je on u pitanju ali nije bio nitko, ruku na srce ili bar velika većina. Broz će se vratiti u momčad, to je sigurno. Nema baš igrača koji su odigrali nešto spektakularno, Perišić jedini možda. Svjesni su da ne igraju dobro, svaki igrač kad prođe utakmica zna je li odigrao dobro ili nije. Očekujem pravu Hrvatsku, svi očekujemo jednu dobru partiju. Vjerujemo u Vatrene", zaključio je Kruno Rendulić.

Skupina D Eura: Češka 4 (+2), Engleska 4 (+1), Hrvatska 1 (-1), Škotska 1 (-2).