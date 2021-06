Hrvatska nogometna reprezentacija sutra od 21.00 igra posljednju i odlučujuću utakmicu skupine D Europskog nogometnog prvenstva protiv domaćina Škotske na Hampden Parku.

U toj utakmici Vatreni moraju slaviti, ako misle u osminu finala. Mjesta kiksevima više nema, to je sad to. Dobra vijest za izbornika Zlatka Dalića je to što je Billy Gilmore otpao za susret jer je bio pozitivan njegov tekst na koronavirus.

Dalić i Perišić pred novinarima

Radi se o sjajnom mladom igraču koji je protiv Engleske na Wembleyju prošlog petka, započevši susret u prvih 11, odigrao senzacionalno. U ponedjeljak su izbornik Zlatko Dalić i Ivan Perišić, strijelac jedinog gola za Hrvatsku na Euru, onog odličnog i lijepog protiv Češke za 1:1, izašli pred novinare putem video konferencije, te odgovarali na pitanja sedme sile...

15.07 - "Borna se priključio treninzima prije dva dana, bio je ozlijeđen. Ako bude procijenjeno da je spreman, bit će u rosteru za Škotsku", kazao je Zlatko Dalić škotskom novinaru na pitanje što je sa standardnim lijevim bekom Hrvatske i Glasgow Rangersa?

15.06 - "Igrali su Škoti s Nizozemskom 2:2, protiv Engleske znamo kako su odigrali, to dovoljno govori o njima. Protiv Češke nisu zaslužili takav poraz. Moćni su, trče, duge lopte, preskakanje igre", nahvalio je Dalić Škotsku.

15.05 - "Svaki igrač nedostaje ekipi, Gilmore je odigrao dobro protiv Engleske ali možda niti ne bi zaigrao od prve protiv nas, on do tada nije bio standardan. Škotska je snažna", istaknuo je Zlatko Dalić.

15.04 - "Sad imamo sastanak, razgovarat ćemo, svi su nekom strahu, maloj neizvjesnosti ali moramo se koncetrirati na utakmicu, svi s time imaju problema. Svi smo negativni, pazimo na to ali nikad se ne zna. Nadam se da moji igrači neće biti u strahu zbog toga", otkrio je Dalić.

'Svima nama je pritisak zbog korona situacije, da se nešto ne dogodi'

15.03 - "Svima nama je pritisak zbog korona situacije, da se nešto ne dogodi, ali ponovit ću - Ne bih htio da se to proširi, nadam se da neće biti ništa više. Zabrinuti smo, ali želimo tri boda", rekao je Dalić na pitanje škotskog kolege.

15.00 - "Ja se ne bih u to miješati, znam koliki je pritisak vršen za nas. Putujemo svaka tri dana i to za nas nisu normalni i realni uvjeti. Ne bih htio da Hrvatska napravi nešto za zelenim stolom, nego na terenu. No, uvjeti nisu za sve jednaki", naglasio je ponovno Dalić.

14.57 - Dojam je da snaga Škotske je lijeva strana. Kako to zaustaviti, imate li plan?

"Htio bih se zahvaliti hrvatskom radiju, kako ste nam poželjeli sreću i to želimo od svih. Da se ne napucavamo blatom i zato vam hvala. To je jedino ispravno, sve drugo je neispravno. Nije u redu da se kroz razne komentare Hrvatsku blati i vrijeđa".

14.54 - Izborniče, kakva su vaša razmišljanja uoči ove utakmice, znam da ste apelirali na sve ali sigurno s vaše strane da se te mjere budu ujednačene.

"Prije samog Eura znali smo da će treća biti odlučujuća, trebamo sve učiniti da bude uspješna. Mi smo, što se tiče Covid situacije, najviše oštećeni. U dvije utakmice, u kojima igramo protiv domaćina, mi nemamo navijače na tribinama. Bit će teško protiv Škotske ali mislim da mi moramo izaći kao favoriti i strpljenje će biti jedan od najvažnijih stvari".

'Jedva čekamo sutra'

14.53 - Ivane, utakmica je biti ili ne biti što se tiče plasmana na Euru.

"Mislim da smo spremni, uvijek kad je trebalo, kad je bilo najteže uvijek smo odigrali pravu utakmicu i vratili se iz mrtvih. Jedva čekamo sutra".

14.50 - Ivane Perišiću, što treba reprezentaciji od dosadašnjeg iskustva?

"Nismo bili pravi, trebamo više trčati, bolje igrati i probati se skupiti. Nije lako ali kad je trebalo uvijek smo bili pravi. Pričali smo između sebe, sutra će biti skroz druga Hrvatska. Vidjet ćemo sve sutra. Škotska ima rješenje za Billyja Gilmorea, puno će toga ovisi od nama".

14.48 - Situacija s Gilmoreom usrećuje Hrvatsku. Kako Ivane komentirate aktualnu situaciju kod Škota?

"Moramo se koncetrirati na nas ili pobjedu, tko bude izašao dati sve od sebe. Ovo ostalo je nebitno, neke zemlje igraju kući, neke ne mogu ni imati navijače, tako da smo s te strane oslabljeni. Moramo se skupiti pa će poslije biti sve lakše".

Hrvatska nogometna reprezentacija doputovala je u ponedjeljak u Škotsku gdje ih u utorak u 21 sat čeka utakmica s domaćinom na Hampden Parku. Susret je to u kojem Vatreni nemaju pravo na kiks jer samo s pobjedom mogu u osminu finala na Eura. Dan prije utakmice pred novinare su došli izbornik Zlatko Dalić i Ivan Perišić.

