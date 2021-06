Hrvatska nogometna reprezentacija u utorak od 21 sat igra utakmicu odluke na Europskom prvenstvu. Računica je jasna, ako žele u osminu finala Vatreni nemaju pravo na kiks.

A ono što je sigurno je to da bi Vatreni treću utakmicu zaredom mogli na travnjak istrčati u sastavu u kojem nikada do sada nisu igrali. Moglo se to naslutiti iz riječi izbornika Zlatka Dalića na konferenciji za novinare. Ono što će najvjerojatnije mijenjati je pozicija centralnog napadača.

"Pokušao sam s Rebićem dobiti kao s Mandžukićem, igrača koji terorizira suparničke stopere, to je bio cilj. Jednom je došao u odličnu priliku, ali samo jednom", kazao je i dao do znanja da Milanova zvijezda ovaj put neće biti klasična špica . No, lako bi se moglo dogoditi da ga izbornik preseli na desnu stranu.

Također, očekuje se povratak Marcela Brozovića u sastav nakon što je zbog loše predstave protiv Engleske susret s Češkom započeo s klupe.

Što će biti s Rebićem?

"Škotska je trebala proći puno bolje protiv Češke u prvoj utakmici. Imali su dosta prilika, ali su primili dva gola. Pokazali su veliku motivaciju i veliku borbenost. Oni će protiv nas biti isti jer i njima tri boda znače prolaz dalje, a i na svom su terenu. Bit će teško, to je protivnik koji nema možda veliku kvalitetu, ali moramo pripaziti, moramo odgovoriti na bolji način", ocijenio je u subotu sljedećeg suparnika Dalić te je najavio par promjena za susret protiv Škotske.

"Morat ćemo napraviti dvije-tri promjene, moramo naći svježe, energičnije igrače. Mijenjam jer tražim najbolje", dodao je.

Također, taktički bi Dalić mogao posegnuti za receptom iz Rusije kada je Modrića stavio iza napadača.

"Ja od borbe ne odustajem, od odgovornosti ne bježim. Ja vjerujem i to sam rekao dečkima - vjerujem u njih, u ljude oko sebe i vjerujem u sebe, vjerujem da je u nama ostalo prkosa da to napravimo", istaknuo je na kraju Dalić.

Mogući sastav: Livaković - Vrsaljko, Lovren, Vida, Gvardiol - Brozović, Kovačić - Rebić (Ivanušec, Brekalo), Modrić, Perišić, Petković.