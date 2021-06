Nogometaši Hrvatske sutra od 21.00 na Hampden Parku u 3. kolu skupine D Eura igraju odlučujuću utakmicu za prolaz u osminu finala natjecanja protiv neugodne i nabrijane Škotske. Škoti su u svom posljednjem srazu na Wembleyju protiv domaćina i velikog rivala Engleske izvukli 1:1 i ostali u igri za prolaz dalje. Stoga, utakmica protiv Vatrenih je za njih ništa drugo nego poziv u rat.

Škoti su ponosan narod

Škoti su jako ponosan narod a njihova nogometna reprezentacija, kao uostalom i naša nama, ponos zemlje (uz ragbi reprezentaciju).

Stoga, uoči sutrašnjeg sraza biti ili ne biti na sve moguće načine se nabrijavaju, pune baterije, dižu na noge i sebe i navijače koji će nositi svoje ljubimce na samom stadionu. Napadač QPR-a Lyndon Dykes poziva svoje suigrače da se dodatno alarmiraju i, po mogućnosti, obriju svoje glave i na taj način budu spremni za "rat protiv Hrvatske"...

"Zamislite da cijela početna postava izlazi sve obrijanih glava na nulu. Mislim da bi se Hrvati prepali. No, neki igrači imaju loše linije kose pa nisu baš oduševljeni idejom", istaknuo je Lyndon Dykes koji je svoju glavu obrijao:

'Kad dečki vide da sam to učinio, znaju da to znači da idemo u rat'

“Kad dečki vide da sam to učinio, znaju da to znači da idemo u rat. Učinio sam to za Srbiju jer je to bilo zastrašujuće mjesto za igrati. Učinio sam to samo da svima dam do znanja koliko sam nabrijan i koliko moramo biti spremni mentalno za utakmicu. I to sam učinio za Englesku neku večer, kad smo imali još jedan sjajan nastup".

Škotski The Sun piše kako, kad Dykes na travnjak istrči obrijane glave, kako to znači da je spreman za bitku...

"Suigrači to vole jer to znači da je nešto posebno u zraku. Zabavno je u svakom slučaju", istaknuo je Dykes.

Skupina D Eura: Češka 4 (+2), Engleska 4 (+1), Hrvatska 1 (-1), Škotska 1 (-2).