Član Dalićevog stožera je i Škot Marc Rochon, inače videoanalitičar koji sada mora Daliću pomoći u pronalasku prave formule za izbacivanje Škota s Eura. Rochon je profesionalac i tvrdi kako je potpuno fokusiran na hrvatsku pobjedu.

"Iznimno sam ponosan što se Škotska plasirala na natjecanje nakon 23 godine. To je nevjerojatno. Volio bih da ih je ždrijeb smjestio u neku drugu skupinu, no sada kada su tu, na to gledam potpuno profesionalno. Nadam se da će svaku utakmicu odigrati dobro osim one s nama i u potpunosti sam fokusiran na pobjedu Hrvatske", kazao je za RTL.

Podbadanja

Naravno, jednom kada je ždrijeb upario Hrvatsku i Škotsku, Marc nije mogao proći neokrznut kod igrača.

"Čim je ždrijeb završio, morao sam proći zadirkivanje. Od tog trenutka do sada me zezaju: "Škotu", "Ne znamo što radiš u ovoj momčadi za utakmicu sa Škotskom".

Ima toga, ali sve je to zabava tako da se profesionalno pripremamo za sve što nas čeka.

A pripremu kojom se bavi Marc uključuje GPS pojaseve i senzore uz teren. Sakupljene informacije pristižu na njegovo računalo, a jednom kada obradi statistiku, prezentira je izborniku Daliću ne temelju koje može odlučiti za što je koji igrač spreman u utakmici.

Važni podaci

"Prikupljamo podatke o tome koliko su pretrčali, koju su brzinu postigli, ubrzanje, usporavanje. To su podaci o fizičkoj spremi kojima pratite opterećujete li ih ispravno kako ih ne bi previše opteretili na treningu ili premalo da budu spremni za utakmicu."

U prvoj utakmici protiv Engleske smo tako zabilježili da je Ivan Perišić postigao brzinu od 35 kilometara na sat što bi ga svrstalo u TOP 10 najbržih igrača Europe.

Marc ipak priznaje da najviše voli analizirati pobjedničke utakmice. Pa čak i ako ta najvažnija dođe protiv njegove Škotske.