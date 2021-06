Hrvatska nogometna reprezentacija nije se uspjela plasirati u četvrtfinale Europskog prvenstva nakon što je u susretu osmine finala u Kopenhagenu pred 25.000 gledatelja nakon produžetaka izgubila od Španjolske sa 3-5.

Nakon nevjerojatne drame i brojnih obrata, "Furija" je nakon produžetaka slomila "Vatrene" izborivši plasman u četvrtfinale. Bila je to "luda" utakmica u kojoj su "Vatreni" poveli, "Furija" je uzvratila s tri gola u nizu, da bi Hrvatska golovima u 85. i 90+2. minuti uspjela izboriti produžetak. Nažalost, u dodatnih pola sata Španjolska je zabila dva gola za konačnih 5-3.

Hrvatska je povela u 20. minuti nakon nevjerojatnog autogola Pedrija, izjednačio je Sarabije u 38. minuti, "Furija" je preokrenula rezultat u 57. minuti preko Azpilicuete, a Španjolci su u 77. minuti poveli 3-1 golom Ferrana Torresa.

Tračak nade svjetskim doprvacima vratio je Mislav Oršić u 85. minuti, a ludilo na Parken stadionu izazvao je Mario Pašalić izjednačivši u drugoj minuti sudačke nadoknade na 3-3. Nažalost, Španjolci su se vratili u vodstvo u 100. minuti golom Alvara Morate, a samo tri minute kasnije Mikel Oyarzabal je zabio za 5-3.

Ćiro zna zašto smo ispali

Utakmicu je pratio i legendarni trener i bivši izbornik Miroslav Ćiro Blažević, koji je utakmicu komentirao za RTL Direkt.

"Čini mi se da znam pravi razlog naše eliminacije", rekao je Ćiro u uvodu.

"Da su bili Perišić i Lovren, nema šanse da ne prođemo ove. Dalić je izvadio maksimum, On ima 4-5 mladih igrača za koje se još ne zna hoće li biti reprezentativci. Morao je akrobacije izvesti da spasi što se može spasiti. Sve u svemu, mislim da je najbolja bila publika, jer ona nije spremna da kritizira, dapače zahvalna je svojim ljubimcima za napore koje su učinili. U jednom trenutku bili smo svi u euforiji jer smo mislili - 'evo nas', ali Španjolska je jedna nogometna velesila", rekao je Ćiro.

Ovo je druga najmlađa španjolska, da li to onda znači i neiskusna reprezentacija?

"To su anomalije koje se ne bi smjele dogoditi. To što su mladi ne znači da su i neiskusni. Oni imaju puno širu lepezu od nas. Iako ja pretendiram uvijek da su naši igrači najbolji. Smjena generacije je postojala, ja čestitam Daliću da je ipak našao načina da se mi ipak stavimo u evidenciju i da smo pokazali da nismo mačji kašalj", veli Ćiro.

Kritika je da je Dalić trebao ranije uvesti Oršića, možda i Pašalića...

"Ja ne vidim nikakvu Dalićevu grešku. Ja ih ne bi mijenjao. Jer Kovačić je pokazao svježinu i vrlo je bitan. Dalić je imao svoju zamisao i uspio je dao novi zanos. Onda su upadali neki igrači koji će po meni teško ikad biti standardni reprezentativci. Tražimo razlog tamo gdje on je. Mi smo ipak manji u kvantiteti igrača. Da su bili Lovren i Perišić mi se možemo lagano nositi sa Španjolcima. Sretan sam da nema kritika na Dalića", kazao je Ćiro.

Biste li vi kao izbornik dozvolili da se Perišić ne cijepi, a ključni je igrač?

"To je meni nepojmljivo. Koliko god je nespretno da ja to kažem, meni se to nikad ne bi moglo dogoditi. Ti nisi sine svoj, ti si gazda hrvatskog naroda i imaš privilegiju da ga predstavljaš. I da se sad razboliš jer ti je neki primitivac stavio bubu u glavu da se ne trebaš cijepiti. Ja bi mu naredio", kaže Ćiro i naglašava...

"To je neodgovorno. Iskorist ću i ovaj primjer da kažem da se trebamo cijepiti", kaže Blažević.

Ovo je možda bio zadnji nastup Luke Modrića, što nakon njega?

"Čujte, reprezentacija je imala i Šukera i Bobana. Ovo podneblje, uz Hrvatsku mislim i na Srbiju, Sloveniju, Makedoniju. Ja to sebi interpretiram da su djedovi naših djedova stalno bili pod okupacijom i morali su izmišljati neke fore kako bi egzistirali, pa se genetski prenijelo. Ja odmah znam, i da je u nekom švicarskom selu, tad su nas zvali Yu-Yu.

Je li pred reprezentacijom je svjetla budućnost? "Tu nema nikakve dvojbe. Ima nadarenih mladih igrača koji će stasati", smatra Ćiro.

Treba li Dalić ostati izbornik?

"To je najvažnije. Ja Daliću vjerujem, on je jedan pedagog. Sve što izbornik treba znati, on to zna. On je pedagog, ja bi radije da je tiranin, a on je gospodin trener", veli Blažević