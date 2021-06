Prvo poluvrijeme slabo, drugo puno bolje i na kraju remi Hrvatske protiv Češke u 2. kolu skupine D Europskog nogometnog prvenstva danas navečer na Hampden Parku u Glasgowu. Nisu Vatreni briljirali niti u drugoj utakmici na redu. Premalo su bili u protivničkom šesnaestercu, nedostaje energije i to ne izgleda obečavajuće. S ovakvom igrom, treba biti iskren i kazati kako će naša nogometna reprezentacija teško do drugog kruga. Veseli viđeno u drugom dijelu ali ne veseli što se previše prilagođavaju igri suparnika...

Škotska na Hampden Parku mora pasti za nokaut fazu

Danas je najvažnije bilo ne izgubiti ali opet, postavlja se pitanje što se čekalo čitavo prvo poluvrijeme? Ono je potrošeno za ništa, znali smo i danas da nema previše mjesta niti vremena za popravak. Kako bilo, morat ćemo za 4 dana pobijediti Škotsku koju nikad dosad nismo dobili. No, Vatreni su najjači kad trebaju biti, kad je stani-pani. A ovo je upravo ta situacija.

"Prvo poluvrijeme nije bilo dobro, nisu naši nogometaši mogli parirati Česima koji su igrali visoki pritisak i stvarno su fizički dominantna momčad. Jednostavno, nisu Vatreni uspjevali puno toga, zbog toga što pod njihovim visokim pritiskom kod izbijanja lopti, sve su duele osvojili jer su dominantni, imaju čvrstinu, mobilnost, pokretljivot, jednostavno nije se Hrvatska uspjela oduprijeti Češkoj. Stvarno su Česi podignuli ritam, nisu dozvoljavali igru. Kad je išla igra od vratara, upućena je bila gore prema našim napadačima. Nismo nažalost imali profil igrača koji bi mogli tu loptu zadržati, pomoći momčadi da izađe iz pritiska. Hrvatska je bila, igrala pod pritiskom, gol je visio u zraku. Prvo poluvrijeme nije bilo dobro", govori nam trener Rijeke Goran Tomić odmah po završetku susreta i osvrće se na bolji drugi dio:

'U drugom dijelu izbornik Dalić je povukao dobre poteze'

"S druge strane, u drugom dijelu izbornik je povukao neke poteze, reagirao, napravio je dobre poteze i od prve minute nastavka se vidjelo da je to drugačiji način igre i da je Hrvatska ulaskom Brune Petkovića dobili na ravnoteži u napadu. Bolje je to onda izgledalo".

Hrvatska ne igra dobro, generalno gledajući, zašto je to tako, što se događa osim što naši reprezentativci premalo vremena provode u suparničkom šesnaestercu i manjka energije:

"Nakon SP-a i srebra, sigurno da su hrvatski nogometni reprezentativci podignuli jedan standard, da smo naviknuli na visoke predstave. Hrvatska nije u momentu kakvog mi iščekujemo, kakvog želimo, međutim tako je, kako je. Izbornik mora pronaći pravo rješenje", objašnjava nam Goran Tomić.

Može li, stoga, ovakva Hrvatska pobijediti Škotsku koja će isto loviti pobjedu i drugi krug natjecaja i to pred svojim navijačima, na svom terenu?

"Nemamo izbora, moramo pobijediti. Pokazali smo u drugom dijelu način, neka to bude recept za Škotsku. Škoti su tipovi igrača slični Česima koji isto igraju dosta na prekid i skok, morat će pronaći način za slavlje".

'Kramarić je ostao dužan u ovoj utakmici'

Dalić je ponovno Rebića stavio u špicu napada, Kramarića na poziciju koju on najviše voli i koju je zazivao, one lažne desetke, dok je Josip Brekalo bio desno. Dejan Lovren započeo je utakmicu umjesto Duje Ćaleta Cara dok je Joško Gvardiol opet počeo utakmicu na lijevom beku. Opet neki eksperimenti, govorimo o Rebiću naprijed. Jer, očekivalo se da će Dalić utakmicu započeti s centralnim napadačem Petkovićem ili Budimirom. Brozović je završio na klupi.

"Kramarić je ostao dužan u ovoj utakmici, Perišić je igrao na njegovoj, neću reći lošijoj strani, on je stvarno fantastičan igrač ali puno bolje djeluje na lijevoj strani dok Rebić uz silno uloženu energiju nije se snašao u ovoj utakmici. Generalno, nije to dobro izgledalo. No, ulaskom Petkovića djelovali smo bolje".

Luka Ivanušec je u drugom zamijenio Josipa Brekala a Bruno Petković je ušao umjesto Rebića. Treća izmjena Zlatka Dalića bila je Nikola Vlašić umjesto Kramarića a četvrta Brozović umjesto Kovačića...

'Ivanušec je dao potrebnu energiju, odigrao je zadovoljavajuće'

"Ivanušec je dao potrebnu energiju, odigrao je zadovoljavajuće i doprinio da momčad u drugom dijelu izgleda bolje".

Bi li Dalić trebao protiv Škota zaigrati s pravim centralnim napadačem, primjerice Petkovićem ili Budimirom?

"Vjerujem da će Dalić protiv Škota zaigrati s pravim napadačem, sad hoće li to biti Petković ili Budimir, vjerujem da je vidio na prošle dvije utakmice da u ovom trenutku više odgovara reprezentaciji kad imamo u napadu jednog pravog napadača. Odluka je na njemu", zaključio je Goran Tomić.

EURO - 2. kolo

SKUPINA D

Hrvatska - Češka 1-1 (Perišić 47 / Schick 37-11m)

Engleska - Škotska (21.00)

Ljestvica:

1. Češka 2 1 1 0 3-1 4

2. Engleska 1 1 0 0 1-0 3

3. Hrvatska 2 0 1 1 1-2 1

4. Škotska 1 0 0 1 0-2 0