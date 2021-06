U utakmici 2. kola skupine D Europskog nogometnog prvenstva Hrvatska je na Hampden Parku u Glasgowu odigrala 1-1 protiv Češke i tako zadržala izglede za plasman u osminu finala.

Vodeći pogodak za Češku postigao je Patrik Schick u 37. minuti iz kaznenog udarca, koji je Španjolac Carlos del Xerro Grande dosudio na intervenciju VAR-a, zbog toga što je Dejan Lovren u skoku nenamjerno laktom udario Schicka u nos.

Izjednačujući pogodak za Hrvatsku postigao je Ivan Perišić u 47. minuti, kad je s lijeve strane ušao u kazneni prostor i sa desetak metara desnom nogom pogodio suprotni kut čeških vrata.

Prvu izjavu zanakon utakmice dao je strijelac jedinog gola za Vatrene Ivan Perišić.

"Moram biti iskren, bilo je stvarno loše. Svi moramo puno bolje, od Livakovića do zadnjeg igrača. U drugom poluvremenu je bilo bolje, ali nije to to. Imamo još jednu utakmicu i moramo bolje. Svi moraju dati barem 20-30 posto više, inače ćemo ići doma", rekao je Perišić za HRT.

Zatim se osvrnuo na posljednju utakmicu u skupini, dvoboj sa Škotskom:

"Bit će teško, ali mislim da možemo pobijediti. Imamo četiri dana da se odmorimo, da se pripremimo i napravimo nešto."

Modrić igrač utakmice

Nakon Perrišića pred kamere je stao hrvatski kapetan Luka Modrić, koji je proglašen za najboljeg igrača utakmice.

"Ostao je gorak okus nakon ove utakmice, jer nismo pobijedili. Ušli smo u meč potpuno neorganizirani, ali je bilo bolje u drugom poluvremenu. Postigli smo pogodak, mogli smo ih postići i više, ali nažalost nismo pobijedili. Sad moramo pobijediti Škotsku da bismo prošli dalje", izjavio je Luka Modrić za službeni portal Europskog nogometnog saveza (UEFA) na kojem je proglašen za igrača utakmice.