U utakmici 2. kola skupine D Europskog nogometnog prvenstva Hrvatska je na Hampden Parku u Glasgowu odigrala 1-1 protiv Češke i tako zadržala izglede za plasman u osminu finala.

Vodeći pogodak za Češku postigao je Patrik Schick u 37. minuti iz kaznenog udarca, koji je Španjolac Carlos del Xerro Grande dosudio na intervenciju VAR-a, zbog toga što je Dejan Lovren u skoku nenamjerno laktom udario Schicka u nos. A zanimljivu pogled na susret dao je portal The Anylyst.

"Ne tako grozni Ivan", naveli su u naslovu aludirajući na nadimak kojem su Perišićevu nadjenuli talijanski mediji.

"Nisu odigrali prvo poluvrijeme tako da bi o njemu pisalo doma. Pokušaj Dejana Lovrena iz slobodnog udarca završio je preko gola, dok je oštra presuda VAR-a nakon njegova duela sa Schickom bila potencijalna katastrofa. Nikada nećemo znati što je izbornik Zlatko Dalić rekao igračima na poluvremenu i većina ljudi ne želi, ali je očito imalo efekta. Svjetski doprvaci izgledali su nakon poluvremena onako kao što normalno izgledaju, a ponajviše u 47. minuti kada je Andrej Kramarić, koji je tehnički s Leicesterom osvojio Premier ligu 2016., odigrao za Perišića, koji je s lijeve strane ušao u kazneni prostor i s desetak metara desnom nogom pogodio suprotni kut čeških vrata", navode.

"Čini se kao da je Perišić rezervirao svoju najbolju formu za nacionalnu stranu, poput svojevrsnog hrvatskog Dannyja Welbecka. Današnjim golom upisao se u povijest kao jedini Hrvat, koji je zabio na četiri velika natjecanja. Također ukupno je dao osam i namjestio četiri gola te je najproduktivniji igrač Hrvatske na velikim natjecanjima u povijesti. Bilo koji protivnički trener koji ga želi zaustaviti trebao bi ga dobro proučiti jer je kazneni prostor Perišićeva zona", stoji u tekstu.

"Moram biti iskren, bilo je stvarno loše. Svi moramo puno bolje, od Livakovića do zadnjeg igrača. U drugom poluvremenu je bilo bolje, ali nije to to. Imamo još jednu utakmicu i moramo bolje. Svi moraju dati barem 20-30 posto više, inače ćemo ići doma", rekao je Perišić za HRT.

"Zatim se osvrnuo na posljednju utakmicu u skupini, dvoboj sa Škotskom:

"Bit će teško, ali mislim da možemo pobijediti. Imamo četiri dana da se odmorimo, da se pripremimo i napravimo nešto."