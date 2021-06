Hrvatska nogometna reprezentacija u ponedjeljak igra protiv Španjolske utakmicu osmine finala Eura. Tri dana prije susreta pred novinare je stao Mateo Kovačić. Prvo je progovorio o tome u čemu najveći hrvatsku šansu protiv Španjolske.



"Očekuje nas teška utakmica, Španjolci su odlična momčad koja voli posjed, voli igrati. Moramo se nametnuti i imati loptu što više u našim nogama, da im oduzmemo ono što najviše vole. Ne znam koliko ih opterećuje ono što mediji pišu, ali znam da će biti spremni za nas jer su odlična ekipa", prokomentirao je.

Je li bolji sada?

Kovačić je zatim odgovorio na pitanje je li bolji sada nego kada je bio u Realu i je li mu čudno što u ovoj momčadi "Furije" nema niti jednog igrača "Kraljevskog kluba".

"Sigurno da sam napredovao otkad sam otišao iz Madrida. Nekoliko godina sam stariji, iskusniji i više sam utakmica igrao u kontinuitetu nego tamo. Naravno, čudno je da oni nemaju igrača iz Reala, to se nije dogodilo nikad u povijesti, no to znači da su se kod njih nametnuli igrači iz drugih klubova. Oni imaju odlične igrače po svim klubovima u Europi", rekao je Kovačić.