Hrvatski reprezentativci Mateo Kovačić i Borna Barišić u petak će od 10.30 na konferenciji za medije u Rovinju govoriti o nadolazećoj utakmici sa Španjolskom na Europskom prvenstvu.

Vatreni su do osmine finala stigli zahvaljujući osvojenom drugom mjestu u skupini D, dok su Španjolci bili drugoplasirana ekipa u skupini E.

Hrvatskoj će ovo biti treća utakmica zaredom sa Španjolskom na Europskim prvenstvima. Na Euru 2012., kada je na klupi Vatrenih sjedio Slaven Bilić, Španjolci su pobijedili 1:0 u skupini, a četiri godine kasnije Hrvatska je pod vodstvom Ante Čačića slavila s 2:1.

Prvi je pred novinare sjeo Borna Barišić i na početku odgovorio napitanje o svojem zdravstvenom stanju.

"Što se tiče moje situacije, sada je s leđima sve u redu. Odmah kad sam došao na pripreme 'osjetio sam leđa, ali sam to uspio zaliječiti i situacija je dobra. Odigrao sam jako puno utakmica u Rangersu, a nakon što smo osvojili ligu, fokus mi je bio na Euru.

Škoti navijaju za nas

"Bio sam zabrinut kada mi se dogodila ozljeda i sve me je to poremetilo, ali hvala Bogu šro je sada u redu i drago mi je što sam uspio pomoći reprezentaciji da uđe u osminu finala", rekao je Barišić pa progovorio o porukama iz Škotske:

"Svi su mi čestitali, rekli da smo zasluženo prošli i da će od sada navijazi za nas u ostatku turnira."

Barišić je zatim dobio pitanje o svojem konkurentu na lijevom beku, mladom Joškom Gvardiolu koji je bio prvotimac u prve tri utakmice na toj poziciji.

Barišić ne želi penale

"Ne bih komentirao suigrače i to kako je tko odigrao. Joško je veliki potencijal i izrast će u vrhunskog igrača. Kao osoba je dobar", rekao je Barišić.

Zatim se osvrnuo na susret protiv Španjolske:

"O njima nemamo puno pričati, vrhunska su momčad. Puni su kombinatorike i imaju vrhuske igrače. Bit će zahtjevna utakmica, nadam se da neće doći do penala. Vjerujemo u sebe, izvukli smo se protiv Škotske nakon što smo slavije počeli turnir. Navijači će se vratiti na tribine i vjerujem u jako dobru utakmicu."

Bit će spremni za Vatrene

Nakon Barišića, na pitanja je odgovarao Mateo Kovačić.

Prvo je progovorio o tome u čemu najveći hrvatsku šansu protiv Španjolske.

"Očekuje nas teška utakmica, Španjolci su odlična momčad koja voli posjed, voli igrati. Moramo se nametnuti i imati loptu što više u našim nogama, da im oduzmemo ono što najviše vole. Ne znam koliko ih opterećuje ono što mediji pišu, ali znam da će biti spremni za nas jer su odlična ekipa", prokomentirao je.

Španjolci bez igrača Reala

Kovačić je zatim rodgovorio na pitanje je li bolji sada nego kada je bio u Realu i je li mu šudno što u ovoj momčadi "Furije" nema niti jednog igrača "Kraljevskog kluba".

"Sigurno da sam napredovao otkad sam otišao iz Madrida. Nekoliko godina sam stariji, iskusniji i više sam utakmica igrao u kontinuitetu nego tamo. Naravno, čudno je da oni nemaju igrača iz Reala, to se nije dogodilo nikad u povijesti, no to znači da su se kod njih nametnuli igrači iz drugih klubova. Oni imaju odlične igrače po svim klubovima u Europi", rekao je Kovačić.

Pohvale za 'Broza'

Kovačić je potom progovorio o konkurenciji u veznom redu.

"S Lukom i 'Brozom' igram već puno godina i dobro se osjećamo kada igramo zajedno. Broz je jako bitan za reprezentaciju, daje nam sigurnost i mirnoću. Stalno traži loptu i u prilazu je. Meni i Luki je od velike pomoći", rekao je.

Momčad najbitnija

Prvi Vratara Vatrenih Dominik Livaković je prije utakmice s Engleskom rekao da Hrvatska ima bolju veznu liniju od njih, a sada je Kovačiću stiglo pitanje imaju li bolju vezu od Španjolaca i mogu li on i njegovi suigrači Modrić i Brozović biti kao nekada Boban, Prosinečki i Asanović. I tko bi bio tko?

"Ne bih se uspoređivao s njima, oni su bili fenomenalni igrači i odigrali su velike utakmice za Hrvatsku. I oni i mi imamo dobre strane. I Španjolci imaju fenomenalne igrače. Nije sve u veznoj liniji, stalno se piše o tome. - momčad je bitna, moramo se nametnuti i pokazati da smo bolji od njih", poručio je Kovačić.

Povratak samopouzdanja

Govorio je potom o pobjedi protiv Škotske, zahvaljujući kojoj su Vatreni izborili plasman u osminu finala.

"Trebala nam je ta pobjeda. Protiv Engleske smo primili taj gol, protiv Češke nije izgledalo dobro, a utakmica protiv Škotske dala nam je samopouzdanja. To se vidjelo već jučer na treningu i dat ćemo sve od sebe da odigramo pravu utakmicu", izjavio je.

Podrška s tribina

Unutar četiri sata nakon početka prodaje ulaznica za utakmicu Hrvatska - Španjolska u osmini finala Europskog prvenstva, hrvatski navijači kupili su sve raspoložive ulaznice za hrvatski sektor, a Kovačić je istaknuo da će njemu i njegovim suigračima jako puno značiti podrška s tribina.

""Navijači će nam puno značiti, dosada ih nije bilo puno, ali kad smo ih vidjeli i ono malo u Glasgowu već je bilo odlično, a u Kopenhagenu će biti sigurno sjajan osjećaj istrčati pred veliki broj njih", rekao je.

Ključni igrač

Na pitanje Net.hr-a kojeg španjolskog reprezentativca bi posebno izdvojio, Kovačić je rekao:

"Ne volim izdvajati, ima ih prevše. Puno im znači povratak Busquetsa koji je pokretač svih akcija i na njega ćemo morati napraviti pritisak kako bismo ga zaustavili."