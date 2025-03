Božo Kovačević: 'Ovo je debakl Trumpa, Zelenski mu je ukrao šou. Sadistički su se iživljavali nad njim'

Desetak minuta, u televizijskom prijenosu uživo, cijeli svijet pratio je geopolitičko preglasavanje, dodatno narušavanje zapadnog savezništva i najveći diplomatski debakl moderne povijesti. Američki predsjednik Donald Trump i njegov potpredsjednik J.D. Vance napali su ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog usred Ovalnog ureda, tijekom dramatičnog sastanka u Bijeloj kući kakvog svijet još nije vidio.

Bivši hrvatski veleposlanik u Rusiji Božo Kovačević komentirao je "okršaj" u Bijeloj kući.

Ovo je događaj bez presedana. Je li savezništvu SAD -a, Europe, odnosno Ukrajine ovime došao kraj?

Mislim da je kraj savezništva došao činjenicom izbora Donalda Trumpa za predsjednika Amerike. On u izbornoj kampanji nije krio svoje namjere, a i bilanca njegovog prvog mandata je poznata. Jedino što je začuđujuće je da je Europa njegov drugi dolazak na vlast dočekala nespremna.

Neki analitičari kažu da je to bila klopka u koju je Zelenski upao. Što vi mislite?

Mislim da je ovo ponajprije debakl predsjednika Trumpa i njegovog tima jer oni su organizirali veliku medijsku predstavu čiji vrhunac je trebalo biti potpisivanje sporazuma o rijetkim mineralima, a to se nije dogodilo. Mogli bismo reći da je Zelenski, ne htijući to, predsjedniku Trumpu ukrao njegov show pred američkim medijima u Bijeloj kući. Ali nažalost cijenu činjenice da je Zelenski Trumpu ukrao show, platit će Ukrajina.

Rugali su mu se čak i oko odjeće…

Da. Ne znam kako su tekle pripreme za taj sastanak. Moguće je da su Amerikanci sugerirali kako da bude odjeven, ali već sama početna gesta Trumpa je bila znak poniženja i tako su nastavili tretirati Zelenskog. S druge strane, mislim da je predsjednik Zelenski pogriješio što nije inzistirao da govori na ukrajinskom jeziku. Time bi dobio više vremena da razmisli o svakom odgovoru na pitanja, od kojih su neka bila vrlo neugodna. Osim toga, bio bi ravnopravan sugovornik. Ovako su Trump i Vance bili u prednosti.

Je li Zelenski bio dobro pripremljen za ovaj sastanak?

Mislim da nije. On je u jednoj rečenici, u trenutku kad je došlo do sloma, spomenuo Obamu, Trumpa i Bidena i rekao da im nitko nije pomogao. Znamo kako je Trump reagirao na to. Znamo da je Trumpu od bilo čega drugog važnije naglasiti da su njegovi prethodnici bezveznjaci i totalno neuspješno. Predsjednik Zelenski je to morao znati i nije smio u jednoj rečenici spomenuti obojicu Trumpovih prethodnika. Znam da je lako biti general poslije bitke, ali unaprijed je bilo jasno da ovaj sastanak može biti sudbinski. Zbog toga mislim da se predsjednik Zelenski trebao bolje pripremiti. Odgovor na neugodna pitanja mogli su biti ovakvi - 'Da, mi smo danas ovdje radi potpisivanja sporazuma. Mi smo Trumpu zahvalni za sve napore koje je poduzeo u cilju postizanja mira, ali u našim službenim razgovorima bez kamera dogovorit ćemo se o detaljima ostvarivanja tog plana'. To bi recimo bio diplomatski prihvatljiv odgovor. Bilo bi jasno da se on ne slaže s Trumpom i otvorio bi prostor za razgovore. Ovako je dao Trumpu i potpredsjedniku Vanceu priliku da se sadistički iživljavaju nad njim.

Koje će poteze sada povući Trump, Zelenski i Europa?

Europa se izgleda konsolidira, ali ta konsolidacija Europe i bezrezervna podrška Zelenskom nažalost nije jamstvo uspjeha Ukrajine u ostvarivanju cilja, a to je teritorijalna cjelovitost. Ni Europi ni ukrajinskim predsjednicima, Porošenku i Zelenskom, nije bilo jasno da nisu identični ciljevi tog rata za Ameriku i Ukrajinu. Dok je Biden bio predsjednik, za Ameriku je cilj bio nanijeti Rusiji strateški poraz. A za Ukrajinu je cilj bio okupirati okupirane teritorije. Ti se ciljevi ne podudaraju.

Prijeti li nam dodatna eskalacija sukoba?

Da, očito Rusija neće smanjiti intenzitet svog djelovanja. Premda, mislim da je i Rusija zbog ovako neočekivanog ishoda sastanka u Washingtona u neprilici. Premda predsjednik Putin se drži distancirano, kao da on kontrolira sve i kao da o volji Rusije ovisi daljnji tijek zbivanja, mislim da je i njemu panično stalo da dođe do prekida vatre. Jer Rusija ima problema s ljudstvom i brojnom uništenom tehnikom. Činjenica da nije postignut nikakav napredak u smjeru primirja je nepovoljna i za Putina. Svjedočili smo krajnje neobičnom događaju čije posljedice su štetne ama baš za sve izravne i neizravne sudionike.

Čuli smo premijera Plenkovića, njegov stav je jasan. Predsjednik Milanović se još nije oglasio - je li to trebao već učiniti? Što Hrvatska treba napraviti u ovoj situaciji?

Mislim da se i predsjednik trebao oglasiti. Bilo bi dobro da su predsjednik i premijer dali zajedničku izjavu. Hrvatska se treba držati Europske unije i NATO saveza. Pritom jasno definirajući svoje nacionalne interese i očekivanja, i ni u jednom trenutku ne smetnuti s uma da Trump više nije saveznik. Ideološki Trump i Vance su puno bliži Putinu nego Europskoj uniji.

