Portugalski izbornik nakon izbacivanja Slovenije: 'Ronaldo nam je svima dao lekciju'

Nogometna reprezentacija Portugala plasirala se u četvrtfinale Eura u Njemačkoj nakon što je u susretu osmine finala u Frankfurtu pobijedila Sloveniju s 3-0 boljim izvođenjem jedanaesteraca nakon što u 120 minuta igre nije bilo golova. Cristiano Ronaldo je u 105. minuti mogao zabiti iz jedanaesterca, ali je Jan Oblak obranio njegov udarac, a portugalska zvijezda je ipak zabila prvi penal u seriji.

"Čak i najjači imaju loše dane. Bio sam loš kad sam momčadi najviše trebao. Tuga na početku i radost na kraju, takav je nogomet. Tužan sam i sretan u isto vrijeme", rekao je Ronaldo za BBC.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Ronaldo je u 115. minuti promašio jedanaesterac, nakon čega je briznuo u plač i morali su ga tješiti suigrači. Navijači na stadionu u Frankfurtu su nakon toga skandirali: "Živio Ronaldo".

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Najvažnije je uživati. Momčad je napravila izuzetan posao. Borili smo se do kraja i mislim da smo to zaslužili, jer smo igrali s više autoriteta", rekao je Ronaldo. On na EURU još nije zabio gol, a tijekom utakmice bio je u centru pažnje jer je u svakoj prilici pokazivao emocije i frustracije zbog promašaja. Tijekom turnira u Njemačkoj Ronaldo je dosad imao čak 20 udaraca prema golu, najviše od svih igrača.

Foto: Profimedia

Posljednji Euro u karijeri

Bivši igrač Real Madrida, Manchester Uniteda i Juventusa rekao je da mu je ovo posljednje Europsko prvenstvo u karijeri.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Svi znamo da je Cristiano nogometaš koji najviše radi. Razumijem njegovu frustraciju jer je posvetio svoje vrijeme ovome. Zadovoljstvo je i čast biti s njim u istoj momčadi. Mi smo obitelj, ja stvarno ozbiljno", rekao je portugalski vratar Diogo Costa, koji je u raspucavanju obranio sva tri udarca slovenskih igrača.

Portugalski izbornik Roberto Martinez pohvalio je Cristiana Ronalda nakon nevjerojatne večeri protiv Slovenije u kojoj je kapetan promašio jedanaesterac u produžecima, a zatim zabio u raspucavanju.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Ronaldu ne treba toliko biti stalo i zato mu zahvaljujem što je takav kakav jest, što brine za momčad. Bio sam siguran da mora biti prvi izvođač penala i pokazati nam put do pobjede", rekao je Martinez novinarima.

"Mislim da smo svi bili jako ponosni na našeg kapetana. Svlačionica je bila oduševljena onim što radi. Mislim da nam je svima dao lekciju, da svaki dan treba živjeti kao da je posljednji".