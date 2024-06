Stigle prve reakcije Vatrenih: 'Moramo nešto izvući iz ovoga, ne znam što se dogodilo'

Hrvatska nogometna reprezentacija otvorila je Europsko prvenstvo porazom, u Berlinu je Španjolska, u dvoboju prvog kola skupine B, slavila s uvjerljivih 3-0 (3-0).

U sjajnoj atmosferi berlinskog olimpijskog stadiona, pred ukupno 69.000 gledatelja, od čega je više od 45.000 bilo hrvatskih navijača, Španjolska je kompletan posao obavila u prvom poluvremenu. Postigli su Španjolci tri gola u prvih 45 minuta, a strijelci su bili Alvaro Morata u 29., Fabian Ruiz u 32., te u nadoknadi Dani Carvajal.

Hrvatski nogometaši nisu skrivali razočaranje nakon poraza.

"Utakmica je bila 50-50. Zabili su iz svake prilike, to je njihova kvaliteta i to je to. Nisu nas iznenadili, očekivali smo da će biti takva utakmica. Imali smo i mi jako dobre šanse, ali nismo ih iskoristili. Čestitamo Španjolcima, moramo nešto izvući iz ovoga. Ne znam što se dogodilo", rekao je Lovro Majer, dok je Luka Sučić istaknuo:

"Razočarani smo nakon poraza, ali glavu gore, ništa nije gotovo, ovo je bila prva utakmica. Idemo analizirati što smo loše radili kako bismo se pripremili za Albaniju. Ne bih ušao u detalje, svašta je pomalo nedostajalo, svjesni smo toga."

Riječ je dobio i Ante Budimir.

"Težak poraz. Znali smo da će biti teško, ali ne ovako. Bili su brži i bolji, čvršći i agresivniji, nadigrali su nas, treba priznati. Nismo ponovili igru protiv Portugala. Težak poraz, možda i teži… Neke su se stvari mogle odigrati, imali smo dobre situacije u oba poluvremena. Nije išlo. Nemamo vremena za žaljenje, za četiri dana ćemo ići na pobjedu."