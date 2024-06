Premda je na svoj 33. rođendan proglašen za igrača utakmice, te postigao pogodak protiv Albanije, hrvatski napadač Andrej Kramarić nakon utakmice nije imao previše razloga za slavlje.

Slavlje je pokvario albanski veznjak Klaus Gjasula pogodivši za 2-2 u petoj minuti sudačke nadoknade.

"Nije bilo jednostavno igrati prvo poluvrijeme protiv njihovog defanzivnog bloka. Svi znamo da u nogometu nije lako probiti zadnju liniju. U prvom poluvremenu nismo uspjeli ništa kreirati. Teren je bio dosta suh i dosta spor što nam je onemogućavalo brzi protok igre, okretanje strane," kazao je Kramarić koji je dobio nagradu "Player of the Match".

"Drugo poluvrijeme je bila drugačija slika, bili smo dominantniji i agresivniji, zasluženo smo i poveli. Ovo je nogomet iz ovih razloga svi volimo nogomet, u zadnjim sekundama nekada zabiješ, a nekada primiš pogodak. Nažalost, to se nama danas dogodilo," dodao je.

Kramarić je protiv Albanije postigao svoj 29. gol u hrvatskom dresu izjednačivši se s Eduardom da Silvom na trećem mjestu. Ispred njih su tek Davor Šuker sa 45 golova, te Ivan Perišić i Mario Mandžukić sa po 33 gola.

"Sve smo pokušali kako bi osvojili tri boda, ali smo osvojili tek jedan. Još je sve otvoreno, svjesni smo da ćemo za prolaz igrati protiv jedne top ekipe. Sve je jasno, treba nam pobjeda i maksimalno ćemo biti fokusirani na to."

Kramarić je istaknuo kako "Hrvatska očito ne može lakim putem".

"Odigrao sam jako puno utakmica u karijeri i ovo nije prvi put da se to događa. Svi znamo što smo napravili zadnjih pet, šest godina i kakve smo rezultate ostvarili. Sve ekipe dodatno grizu oko nas, nogomet je nepredvidiv. Protiv Španjolske nije bilo toliko kritično, oni su zabili iz tri situacije koje su imali. Ne bi pričali o tome da smo danas pobijedili, da nismo primili gol u zadnjim minutama. Vjerovat ćemo do kraja, dat ćemo sve od sebe kao što smo i uvijek davali. Daj Bože da protiv Italije bude više sreće, da izguramo do kraja. Hrvatska očito ne može lakim putem. Svi smo svjesni u kakvoj smo situaciji," poručio je napadač Hoffenheima.