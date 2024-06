Hrvatski veznjak Mateo Kovačić u pobjedi Vatrenih 3-0 protiv Sjeverne Makedonije upisao je 100. nastup za reprezentaciju.

Igrač Manchester Cityja je time postao jedanaesti igrač u 'klubu 100'. Kovačić je za reprezentaciju debitirao 22. ožujka 2013. godine u pobjedi protiv Srbije (2-0) u sklopu kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2014. u Brazilu. S Hrvatskom je otada bio na tri Svjetska prvenstva (2014, 2018, 2022), te dva EURO-a (2016, 2020).

Jutro nakon velikog jubileja veznjak Vatrenih odgovarao je na pitanja novinara.

"Sanjao da ću jednog dana doći na velike razine i odigrati puno utakmica za Hrvatsku. Kada pogledam unazad, prelijepo je doći do 100 nastupa. Bilo je uspona i padova", započeo je Kova pa dobio pitanje na koji trenutak je bio najponosniji.

"Ne bih izdvajao jedan trenutak. Uvijek je bila čast igrati za Hrvatsku, puno sam naučio kroz druženje sa starijim momcima. Luka, Vida, Perišić, Mandžo, da ne nabrajam sad sve… Pokazali su mi put i što znači igrati za Hrvatsku."

Modrićeva karijera je neponovljiva

S Modrićem je Kovačić u Katru imao duge šetnje, isti plan za Njemačku?

"Vidjet ćemo. Luka se treba prvo dobro odmoriti od osvajanja Lige prvaka. Njegova karijera je stvarno neponovljiva. Dobro nam je bilo u Katru i zašto to ne ponoviti u Njemačkoj."

Predosjećaji uoči Eura 2024. u Njemačkoj?

"Inače ne predosjećam ništa. Atmosfera je fenomenalna, jedva čekamo doći u reprezentaciju i družiti se. Ključ je uživati u druženju i nogometu. Vjerujem u sebe i nas, imamo težu skupine nego inače, ali spremni smo za velike stvari."

Otkrio je Kovačić i što je naučio o trenera Građana Pepa Guardiole.

"Stvarno naučiš puno, pogotovo u detaljima koje ti on objasni. On priprema utakmice na nekoj drugoj razini, stvarno mi je čast da sam imao priliku doći u City i surađivati s takvim trenerom. Prva godina uvijek je najteža zbog privikavanja, no osjećam se ugodno i mislim da je to na kraju najbitnije."

Prvi protivnik na Euru nam je Španjolska, koju predvodi njegov suigrač iz Cityja - Rodri.

"Po meni je trenutno bez ikakve konkurencije najbolji zadnji vezni na svijetu, odmah se osjeti kad ga nema u ekipi. On je naš motor. Najveća je snaga Španjolske i bit će teško protiv njega, ali mi ćemo gledati sebe i dati svoj maksimum."

U Chelseaju je Kova dijelio svlačionicu s Borjom koji je u ponedjeljak navečer zabio za Albaniju.

"Igrali smo zajedno godinu dana u Chelseaju, odličan je igrač. Fizički je jak, prije ozljede koljena bio je odlična špica, dobro se kreće i dobar je na lopti. Albanija je odradila dobre kvalifikacije, tu su zasluženo i neće nam biti jednostavno. Stvarno u današnje vrijeme nema slabih utakmica."

Talijani?

"Znamo o kakvoj se ekipi radi, aktualni prvaci Europe. Spalletti je odličan trener, dosta ga hvale. Bit će dobro posloženi i imaju dobar kadar, neće biti jednostavno, ali uvijek je teško. Treba biti fokusiran na sebe i dati 100 posto."

Gvardiol je pokazao kakav je igrač

U Cityju uz Kovačića igra još jedan Vatreni - Joško Gvardiol.

"Pokazao je kakav je igrač. Napreduje iz dana u dan, nije mogao doći u bolji klub za svoj razvoj. On je jako pametan dečko i bit će na vrhu idućih godina."

Najteži dani u karijeri?

"U sto nastupa stane svašta, bilo je dobrih i loših trenutaka. Kad sam igrao u Realu, nisam igrao ni u reprezentaciji. To me izgradilo ono što sam danas, puno sam naučio iz toga, a na SP-u 2018. nisam imao toliku ulogu, ali puno sam naučio od ostalih."

Očekivanja od Eura?

"Zadnjih par natjecanja smo uvijek bili tu, borili se za medalju, ali najbitnije je proći skupinu, a kasnije što bude."

Dobio je Kova i pitanje kako gleda na mlađe u reprezentaciji, Baturinu i Sučića.

"Baturinu sam sada vidio iz bliza. Oni ovdje pripadaju. Na njima je da gledaju starije i od njih učena na pristupu."

Gdje se Kova vidi za 10 godina

Dobio je veznjak Vatrenih i pitanje vidi li se za 10 godina na vrhunskog razini kao što je to sada slučaj s Modrićem.

"To je predaleko, ali uvijek sam od sebe očekivao velike stvari. Bitan faktor su ozljede i zdravlje, na meni je da radim na tome. Vidjet ćemo, Luka je fenomen koji je teško ponoviti. I dalje je bitan faktor, mi nismo ni svjesni što on radi, a tek kad završi, tek ćemo postati svjesni. Za Luku će trebati puno igrača da ga naslijedimo."

Prisustvo bivših igrača Mandže, Olića i Čarlija u stožeru.

"Puno nam to znači, oni su gradili ovaj put, gdje smo sad. Oni su važan dio toga, lijepo je kad ih vidiš oko sebe, koliku motivaciju imaju da pomognu reprezentaciji. Suba je tu, Pletikosa, priključio nam se i Vrsaljko."

Ivan Perišić?

"Odlično, rekao sam ako se jedan igrač može vratiti nakon takve ozljede to je Perija. Voli nogomet i motiviran je, nadam se da će rasti iz dana u dan i biti spreman za početak Eura."