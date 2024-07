Engleska je postala prva reprezentacija koje je izgubila finale Europskog prvenstva, nakon što je u nedjelju u Berlinu izgubila od Španjolske 2-1. Prije tri godine na Wembleyu je od njih bolja bila Italija nakon lutrije penala.

"Mislim da je Španjolska bila najbolja momčad na turniru. Nismo dovoljno dobro držali loptu, ali bili smo u utakmici do posljednjih deset minuta. Slomljen sam zbog svih, stvarno. Igrači su bili apsolutno nevjerojatni", rekao je izbornik Engleske Gareth Southgate pa dodao:

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Tako sam ponosan na ono što su napravili, samo malo nam je nedostajalo. Imali smo i veliku priliku za izjednačenje na kraju. No, kad se pogleda svih 90 minuta, nisam siguran da smo učinili dovoljno. Mislim da igrači moraju preuzeti ogromne zasluge što su nas doveli do finala. Oni su se borili i s ponosom nosili dres. Nisu se pomirili s porazom do samog kraja."

Nastavljeno je tako 'prokletstvo Harryja Kanea koji u karijeri još nije osvojio trofej.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Teško je riječima opisati kako se sada svi osjećamo. Teška utakmica. Dobro smo se vratili u igru, ali smo se mučili da to nadogradimo. Teško je prihvatiti kasno primljen pogodak. Stalno smo se vraćali u utakmice kroz cijeli turnir. No, nismo napravili sljedeći korak i osvojili trofej", rekao je Kane.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Ovo je inače šesto finale koje je napadač Tri lava izgubio u karijeri. Naime, dva puta je gubio finale Carabao kupa, kao i europskih prvenstava, jednom je izgubio finale Lige prvaka, a jednom njemački Superkup. Također, istaknimo kako je Bayern s njim nakon 12 godina prvi put propustio osvojiti Bundesligu.