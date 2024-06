Bolan šamar doživjela je Hrvatska na otvaranju Eura 2024. u Njemačka gdje smo u Berlinu izgubili 3-0 od Španjolske.

Jednostavno nismo bili pravi, a nije bilo ni prisebnosti u završnici pred golom Furije.

Vremena za plakanje nema jer već u srijedu u 15 sati u Hamburgu čeka nas nova utakmica, protiv Albanije, koja je izgubila od Italije 2-1.

Jutro nakon poraza od Furije javnosti se obratio izbornik Zlatko Dalić.

"Nije bilo lako nakon onako visokog i zaslušenog poraza. Statistika je bila na našoj strani, ali to nije realno. Poraz smo zaslužili, nije nimalo ugodno. Do sad smo imali uglavnom lijepe situacije na natjecanjima, ali moramo se sad znati nositi i s ovim situacijama", započeo je Dalić pa nastavio:

"Danas ćemo analizirati nas i Albaniju, pokušat ćemo nešto drukčije u toj utakmici, a ona nam jako puno znači. U biti, moramo pobijediti i tako se moramo spremati i raditi promjene. Ne mogu sad o detaljima još, ali moramo promijeniti neke stvari u pristupu, koji nije bio dobar."

"Nakon Portugala sam pričao da nam je to samo trening utakmica i da ne znači puno, jer čekala nas je još teža. Jesu li to bile naše slabosti, loš dan ili jako dobar protivnik. Glavni razlog je da smo loše otvorili utakmicu, bili premalo agresivni, stajali predaleko od igrača i loše izgledali u svakom duelu. To je bilo prvih 15 minuta, nakon čega smo uspostavili kontrolu i onda primimo gol iz situacije koja nije za nas uobičajena. Ne mogu se oteti dojmu da smo sva tri gola prejeftino primili. Svaki njihov šut završio je u golu. Nije nas prijateljski ogled s Portugalom zavarao, ali davao nam je razloga za optimizam. Jučer je nedostajala agresivnost, kasnili smo. Protivnik je bio predobar za nas."

Dobio je izbornik i pitanje zašto je mijenjao Kovačića i Modrića.

"Bili smo svjesni da nakon sat vremena ne uspijevamo ništa okrenuti i shvatili smo da se moramo okrenuti utakmici s Albanijom, da moramo odmoriti Modrića i Kovačića. Zato sam ih izvadio, a ne zato jer su bili slabi."

Osvrnuo se i na Petkovićev penal?

"Penale pucaju Kramarić i Modrić, a oni nisu bili u igri. Petković nije trebao pucati, jer je pravilo da igrač koji je iznudio penal ne puca. Ako već mi s klupe nismo uspjeli riješiti, postoji hijerarhija u momčadi i on nije trebao pucati penal. Trebali su pucati Perišić ili Majer."

Može li Perišić krenuti od prve minute protiv Albanije?

"Moramo cijenit sve što je napravio da se vrati. Sigurno da je napredovao, ali da je to za cijelu utakmicu, to ćemo vidjeti. Zato smo ga i staviti 35 minuta u jakoj utakmici, da mu vratimo ono što mu bude trebalo. Nije mu lagano, pokušavao se vratiti i to poštujem i cijenim. Činjenica je da nije u stanju u kakvom je bio prije ozljede."

Izbornik je kasnije gledao i utakmicu Albanije i Italije.

"Albanija je bila ravnopravan protivnik i na kraju su imali i šansu za 2:2. Ne smijemo ih podcijeniti, imaju sjajnu energiju i nisu oni bili puno lošiji od Talijana. Bili su kvalitetni, pokušavali su i ne smijemo ih podcijeniti. No, tu je samo na nama, kako ćemo mi igrati i kako ćemo pristupiti."

Ponovno je komentirao Petkovića, je li trebao zabiti prije penala?

"orao je zabiti gol, imao je sve otvoreno, golman se bacio u drugu stranu. Možda ga je taj kontakt izbacio iz ritma, ali bio je prazan gol i trebao je pokušati napraviti sve da ga zabije. Takav je moj dojam."

Dobio je izbornik i pitanje koliko je zadovoljan Budimirom.

"Kad izgubiš 3:0 onda je jasno da nisu svi skupa dobro igrali. Ne može se reći da se nismo trudili, ali nitko nije uspio dati svoj maksimum. Nismo napravili prekršaj pred 50.000 navijača, znači da smo bili predaleko. Ne možemo pojedinačno govoriti o igračima, kao momčad nismo bili dobri. Moj dojam je da smo sve golove primili prejednostavno. Osobito me smeta treći gol."

Imao je Dalić i poruku za navijače.

"Ispričao bih se navijačima, 100.000 naših u Berlinu je ponos. Žao mi je što smo ih razočarali, što nisu doživjeli bolju Hrvatsku. Oni su krenuli sjajno navijati, a rezultat ih je razočarao. Isprika svima koji su došli u Berlin, bez karte ili s kartom. Ja sam uvjeren da nas neće ostaviti na cjedilu, nego biti naša snaga i energija u Hamburug. Ja cijelo vrijeme stišavam euforiju, ali ne možeš to spriječiti. Mi to osjetimo, možda nas je to malo sputalo, ali nema opravdanja. Morali smo pokazati više, ostaviti sve na terenu. Kod nas je bilo suprotno. No, nismo mi neiskusni pa da nas to poremeti."

Španjolci su igrali visoki presing, baš kao što to rade i Albanci.

"Zbog toga smo nisko stavili Luku, Kovu i Broza, da oni iznesu loptu i stopere koji mogu ući u igru, ali to nismo napravili. Nama je najopasnija situacija bila po izgubljenoj lopti. Uzmu ti loptu u roku tri sekunde i tu smo imali dosta problema. Kad te ne ide izlazak na visoki presing, onda kreneš preskakati igru, kao što su to Španjolci radili u drugom dijelu. Mi ni tada nismo uspjeli uspostaviti kontrolu, nismo imali odgovor na njihov presing, a trebali smo jer imamo tu kvalitetu. Moramo bolje reagirati."