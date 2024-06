Hrvatska je Euro 2024. u Njemačkoj otvorila uvjerljivim porazom od Španjolske 3-0.

Strijelci za Furiju bili su Alvaro Morata u 29. minuti, Fabian Ruiz u 32. minuti te Dani Carvajal u drugoj minuti sudačke nadoknade prvog poluvremena.

Strijelac posljednjeg gola za Španjolce opisao je situaciju nakon utakmice gdje je bio u glavnoj ulozi sa suigračem iz Real Madridom Lukom Modrićem.

"Želio sam zadržati dres jer je to bio moj prvi gol za Španjolsku, ali Modrić me tražio da se zamijenimo pa sam naravno to učinio", otkrio je Carvajal.

