Borba večeri i kockasti vikend: Ujutro skija Ljutić, popodne igraju mini Vatreni, a navečer borba godine

Nakon što je jučer hrvatska nogometna reprezentacija pobijedila Farske Otoke s 3:1, golovima Joška Gvardiola, Petra Muse i Nikole Vlašića, i potvrdila plasman na Svjetsko prvenstvo u Sjevernoj Americi, danas i u nedjelju nas očekuje pregršt zanimljivih događaja.

Napad na drugo postolje i obrana malog kristalnog globusa

Od 10 sati u finskom Leviju očekuje nas slalom na kojemu će skijati dvije hrvatske predstavnice – Leona Popović i Zrinka Ljutić. Zrinka Ljutić je u prošlom slalomu u Soeldenu završila na 10. mjestu, dok je za Leonu Popović Levi povratnički nastup nakon više od 11 mjeseci izbivanja. Ipak, Leona pamti Levi po dobrome. Na ovome finskom skijalištu je prije dvije godine završila na drugom mjestu, što joj je bilo drugo postolje karijere. Zbog duge pauze Leona je izgubila poziciju među 15 skijašica i u Leviju će startati 22. Zrinka Ljutić u Leviju započinje obranu Malog kristalnog globusa u slalomu. Naravno, Ljutić se po WCSL-u nalazi u elitnoj sedmorki što joj garantira startne brojeve u prvih sedam, a u petak navečer je na javnom izvlačenju brojeva izvukla broj 6.

Prva vožnja je na rasporedu u 10 sati, a druga u 13, uz prijenos na HRT 2, a tekstualni prijenos uživo pratite na net.hr.

Napad na tron svijeta

Danas snage odmjeruju i dvije selekcije mini Vatrenih. Najprije od 11:30 U-19 reprezentacija vođena Sinišom Oreščaninom igra protiv vršnjaka iz Gibraltara u kvalifikacijama za Europsko prvenstvo, pa potom u 16:45 slijedi utakmica Svjetskog prvenstva do 17 godina u Kataru gdje izabranici Marijana Budimira igraju protiv vršnjaka iz Uzbekistana za prolaz u osminu finala. Do šesnaestine finala Vatreni su stigli pobjedama protiv Kostarike i Ujedinjenih Arapskih Emirata te remijem protiv Senegala, dok je Uzbekistan ovaj dvoboj izborio nakon što je pobijedio Paragvaj i Panamu, ali i izgubio od Irske. Uoči susreta izbornik Budimir je upozorio kako se ne smije podcijeniti sastav iz Centralne Azije koji je Panami u zadnjem kolu grupne faze zabio šest golova.

Mogu li najbolji tenisači svijeta biti zaustavljeni?

Sredinom dana i jedna poslastica za ljubitelje tenisa kada će snage odmjeriti branitelj naslova – drugoplasirani tenisač na ATP ljestvici Jannik Sinner i sedmoplasirani Alex De Minaur. Taj dvoboj bit će prvi polufinalni dvoboj ATP turnira u Torinu, a na rasporedu je u 14:30. Drugi polufinalni dvoboj bit će odigran u 20:30, a u njemu će se sastati prvoplasirani Carlos Alcaraz i osmoplasirani Felix Auger-Aliassime. Finale će biti odigrano sutra, 16. studenog, u 18:00.

Danas se također igra polufinale torinskog ATP-a u parovima. Prvi polufinalni dvoboj čine Simone Bolelli i Andrea Vavassori protiv Harrija Heliovaare i Henryja Pattena, dok će se u drugom sastati Joe Salisbury i Neal Skupski protiv Juliana Casha i Lloyda Glasspoola.

Izdržljivost protiv preciznosti

Za kraj subotnje večeri poslastica za ljubitelje borilačkih sportova. Večer KSW-a donosi devet vrhunskih borbi, a sve će kulminirati okršajem za privremeni pojas prvaka u perolakoj kategoriji. Glavna borba večeri donosi sraz dvojice najboljih boraca perolake kategorije. Prvi izazivač na ljestvici, Poljak Patryk Kaczmarczyk, ulazi u kavez protiv drugorangiranog Adama Soldaeva. Ulog je velik – privremeni pojas prvaka i prilika za napad na titulu koju drži legendarni Salahdine Parnasse.

Svi ljubitelji borilačkih sportova mogu KSW 112 pratiti uživo i isključivo preko platforme VOYO.

Kaczmarczyk je poznat po nevjerojatnom tempu, konstantnom pritisku i izdržljivosti koja mu omogućuje da lomi protivnike kroz runde. S druge strane, Soldaev je kirurški precizan udarač s razornom snagom i instinktom za završavanje borbi, što ga čini opasnim u svakom trenutku. Pitanje je tko će nametnuti svoj ritam – Kaczmarczykov neumorni pritisak ili Soldaevovi eksplozivni napadi. Pobjednik ne samo da će osvojiti pojas, već će se i potvrditi kao idući legitimni izazivač za ujedinjenje titula. Borba večeri je na rasporedu u 18 sati. Od 20:00 isto na platformi VOYO možete ekskluzivno gledati novi FNC-ov event – FNC Vikings. Na rasporedu je ukupno devet mečeva, dva superfighta i očekuje nas uzbudljiva borilačka večer koju ne smijete propustiti.

Sutra vas očekuje još jedan slalom u Leviju kada će se niz stazu spustiti i Filip Zubčić i Samuel Kolega. Hrvatski skijaši prvi krug vozit će od 10 sati, dok je drugi krug na rasporedu u 13:00. A koja očekivanja ima Samuel Kolega možete pročitati u intervjuu koji je dao za net.hr. Nakon toga slijede već najavljeni finali torinskog ATP-a. Finale parova je na rasporedu u 15:00, dok je finale u singlu na rasporedu u 18:00. U istom terminu (18:00) igrat će se poslastica za ljubitelje košarke gdje će u dalmatinskom derbiju snage odmjeriti Split i Zadar. Koncem dana očekuje nas kraj europskih kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo, a najzanimljiviji dvoboj bit će onaj između Italije i Norveške.

