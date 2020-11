Babić je do pobjede nad Littleom sigao nakon nešto više od osam minuta, što mu je bila najdulja borba

Hrvatski boksač Alen Babić u subotu je na priredbi u Lodonu pobijedio Britanca Toma Littlea i stigao do svoje šeste pobjede u karijeri.

Ovo mu je do sada bila najdulja borba, trajala je više od osam minuta, ali Babić je bio veoma uvjerljiv i dominantan u svim rundama.

‘Ring je život’

Nakon borbe dao je intervju u kojem zapravo uopće nije previše govorio o borbi s Littleom već se u potpunosti posvetio prozivanu Filipa Hrgovića.

“Hrgović se kladio protiv mene i baš mi je drago što je izgubio novac. On je moj sunarodnjak, Hrvat, živimo dva kilometra jedan od drugoga, a on se kladi na Littlea. To samo pokazuje da pojma nema o boksu ni o povijesti boksa. Jako je dobar tehničar, ali protiv mene to nije dovoljno. Ring je život. Kad ja uđem u ring, stavljam svoj život na kocku za vas, on to neće učiniti jer je sebičan. Čim se navijači vrate u dvorane, želim borbu s njim”, poručio je Babić.

Sedam dana odmora

Nakon borbe Babić se oglasiona Instagramu gdje je objavio fotografiju jednog svojeg udarca tijekom meča protiv Littlea i napisao sljedeću poruku:

“Moja vojsko, moja braćo. Sve sam vam dao, tri borbe u tri mjeseca. U svaku sam ušao kao da mi je posljednja, riskirao sam sve za vašu zabavu. Nadam se da sam vas zabavio koliko sam mogao u ovim teškim vremenima. Uzet ću svojih sedam dana odmora i onda će Savage ponovno biti gladan. Tom je dao sve od sebe i dobio je puno teških udaraca. On je moj brat i uvijek će to biti.”