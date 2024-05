BORBA DO SAMOGA KRAJA / Izvukao se iz nokdauna i spasio se poraza: Dojčinović ima za čime žaliti

U drugoj borbi večeri FNC spektakla u Medulinu koji je izravno na platformi Voyo, Nemanja Dojčinović i Taurus Kuskys završili su neriješenim rezultatom. Borba je otišla do samog kraja, a iako se činilo da bi suci mogli presuditi u Dojčinovićevu korist zbog nokdauna, na kraju ipak samo remi. "Mislio sam da ću dobiti zbog nokdauna, ali nisam. Iznenadio me hrvanjem uz ogradu, nisam to očekivao. Ali ja sam ratnik, spreman sam se boriti uvijek", rekao je Nemanja nakon meča.