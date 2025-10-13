U NJEMAČKOJ /

Sergej Trifunović i supruga Isidora zaljubljeni kao Romeo i Julija

Sergej Trifunović i supruga Isidora zaljubljeni kao Romeo i Julija
Foto: F.s./ataimages/pixsell

Glumac je na putovanju stao ispod terase na kojoj je bila Isidora i počeo joj recitirati ljubavne stihove iz poznate Shakespearove drame

13.10.2025.
11:55
Hot.hr
F.s./ataimages/pixsell
Glumac Sergej Trifunović i njegova 24 godine mlađa supruga Isidora uživaju u zajedničkom putovanju po Njemačkoj, odakle su na društvenim mrežama podijelili nekoliko romantičnih trenutaka. Par je objavio fotografije na kojima se ljube snimljene na frankfurtskom trgu Römerbergu.

 

Glumili Romea i Juliju 

Glumac je na putovanju stao ispod terase na kojoj je bila Isidora i počeo joj recitirati ljubavne stihove iz poznate Shakespearove drame. „Ime ti ne mogu reći, jer me ono odaje, samo ti srce znam. Ja sam ti neprijatelj samo po imenu, a po duši prijatelj. Neka me pronađu – bolje da umrem sada, nego da živim bez tebe. Ako je ovo san, neka nikada ne svane, jer tvoj glas, tvoj pogled, to je nebo koje sam tražio.“ „Ako mi obećaš ljubav, moje je srce tvoje zauvijek,“ odgovorila je Isidora.

 

Iako su imali razmirice koje su izazvale pozornost medija, čini se da poznati glumac sa suprugom uživa u mirnijem životnom razdoblju i obiteljskom životu, a romantične fotografije iz Njemačke potvrđuju da je ljubav sada u punom cvatu. 

Stiže prinova u obitelj Trifunović

Podsjetimo, Sergej i Isidora su se vjenčali u svibnju ove godine, a prošlog su tjedna za Net.hr potvrdili da očekuju prinovu. Vijest o trudnoći izazvala je mnoštvo pozitivnih reakcija i čestitki pratitelja, koji s nestrpljenjem prate svaki njihov zajednički trenutak.

 

Sergej Trifunović i supruga Isidora zaljubljeni kao Romeo i Julija