Sergej Trifunović i supruga Isidora zaljubljeni kao Romeo i Julija

Glumac Sergej Trifunović i njegova 24 godine mlađa supruga Isidora uživaju u zajedničkom putovanju po Njemačkoj, odakle su na društvenim mrežama podijelili nekoliko romantičnih trenutaka. Par je objavio fotografije na kojima se ljube snimljene na frankfurtskom trgu Römerbergu.

View this post on Instagram A post shared by Sergej Trifunovic (@sergiotrifunelli) Glumili Romea i Juliju Glumac je na putovanju stao ispod terase na kojoj je bila Isidora i počeo joj recitirati ljubavne stihove iz poznate Shakespearove drame. „Ime ti ne mogu reći, jer me ono odaje, samo ti srce znam. Ja sam ti neprijatelj samo po imenu, a po duši prijatelj. Neka me pronađu – bolje da umrem sada, nego da živim bez tebe. Ako je ovo san, neka nikada ne svane, jer tvoj glas, tvoj pogled, to je nebo koje sam tražio.“ „Ako mi obećaš ljubav, moje je srce tvoje zauvijek,“ odgovorila je Isidora. View this post on Instagram A post shared by Sergej Trifunovic (@sergiotrifunelli) Iako su imali razmirice koje su izazvale pozornost medija, čini se da poznati glumac sa suprugom uživa u mirnijem životnom razdoblju i obiteljskom životu, a romantične fotografije iz Njemačke potvrđuju da je ljubav sada u punom cvatu. Stiže prinova u obitelj Trifunović

Podsjetimo, Sergej i Isidora su se vjenčali u svibnju ove godine, a prošlog su tjedna za Net.hr potvrdili da očekuju prinovu. Vijest o trudnoći izazvala je mnoštvo pozitivnih reakcija i čestitki pratitelja, koji s nestrpljenjem prate svaki njihov zajednički trenutak.

