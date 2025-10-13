Sergej Trifunović i supruga Isidora zaljubljeni kao Romeo i Julija
Glumac je na putovanju stao ispod terase na kojoj je bila Isidora i počeo joj recitirati ljubavne stihove iz poznate Shakespearove drame
Glumac Sergej Trifunović i njegova 24 godine mlađa supruga Isidora uživaju u zajedničkom putovanju po Njemačkoj, odakle su na društvenim mrežama podijelili nekoliko romantičnih trenutaka. Par je objavio fotografije na kojima se ljube snimljene na frankfurtskom trgu Römerbergu.
Podsjetimo, Sergej i Isidora su se vjenčali u svibnju ove godine, a prošlog su tjedna za Net.hr potvrdili da očekuju prinovu. Vijest o trudnoći izazvala je mnoštvo pozitivnih reakcija i čestitki pratitelja, koji s nestrpljenjem prate svaki njihov zajednički trenutak.
