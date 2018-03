VIDEO: Jednostavni savjeti za šminkanje za prirodniji ljetni look

Dobro je savladati ovih nekoliko tehnika koje predlažu stručnjaci, a kad je šminkanje u pitanju. Naravno, ako ljeti želite imati što prirodniji look na vašem licu.

Za one žene koje svaki dan na licu imaju šminku, najbolje je primjenjivati što prirodniji look. U ovom slučaju definitivno važi ono pravilo – manje je više, pogotovo ljeti, tako ćete izgledati svježije i blistavije.

Prije šminkanja podloga je obavezna, ali ne treba pretjerivati jer bi koža lica mogla biti presjajna, a to ne želite. Kožu treba hidratizirati, a pretpostavljamo da već imate odgovarajuću kremu za vaše lice. Zatim je potrebno sakriti i podočnjake, no pazite da odaberete odgovarajuću, svjetliju, nijansu korektora kako ne bi došlo do ‘rakun efekta’.

Na redu je šminkanje očiju. Odaberite svjetlije nijanse sjenila za prirodniji look. I na kraju nanesite maskaru.

S ružem za usne također budite oprezni, uvijek je bolje koristiti nježne, svjetlije nijanse.

U priloženom videu detaljno su objašnjene tehnike šminkanja za prirodniji look:

