Znamo što je zajedničko najpoznatijem treneru Edinu Mehmedoviću i Marijani Batinić

Na predstavljanju novih modela, čiji su domaćini, uz predstavnike Tehno Maga i Fitbita, bili Edin Mehmedović i Marijana Batinić kao moderatorica eventa, saznali smo i njihove favorite kada su u pitanju Fitbit powered by Google satovi.

“Snimajući novu, šestu sezonu emisije “Život na vagi” imao sam priliku nositi i upoznati Fitibt pametni sat Sense koji mi omogućuje praćenje svih bitnih metrika, ali ne samo meni već i svim kandidatima showa. Uz pomoć Fitbitove aplikacije imali smo uvid kako se kandidati točno osjećaju i na temelju metrika mogli smo planirati sljedeći dan i nove izazove. Jedva čekam isprobati novi Sense 2 jer trenutno ima najbolji alat za praćenje spavanja, a svi znamo koliko nam je bitan dobar san. Kako bi prenijeli zdrave navike i na širu publiku danas smo najavili i predstavili i novi projekt koji pokrećem u suradnji s RTL-om i Tehno Magom - Homefit by Edo & Fitbit. Riječ je o live treninzima pod mojim vodstvom. Uz 21 trening u trajanju od 50 minuta i plan pravilne prehrane te Fitbit pametni sat pokušat ćemo izgraditi zdrave navike, a da pritom sve to možete pratiti live iz udobnosti svog doma. Sve što će vam za to trebati je volja i upornost.” izjavio je Edin Mehmedović

Novom dizajnu i boji Inspire 3 nije odoljela ni Marijana Batinić.

“Jako sam sretna što sam imala priliku prisustovati predstavljanju novih modela i moram reći da mi je odmah zapeo za oko Inspire 3 u fantastičnoj Morning glow/black boji. Rekli su mi kako ga samo moram nositi, a on će sve raditi za mene. Da ću biti bez stresa, u kondiciji i u toku sa snom, čak će mi mjeriti temperaturu kože i kisik u krvi. Vjerujem da će mi postati dobar prijatelj i pokazati kako zdravije živjeti i imati zdravije navike s obzirom na sve dnevne obveze kako one poslovne tako i privatne.” Izjavila je Marijana Batinić

Pobijedite stres, spavajte bolje i živite zdravije uz Sense 2, Fitbitov powered by Google najnapredniji uređaj za praćenje ikada, s tanjim i lakšim dizajnom te novim senzorom za praćenje razine stresa tijekom cijelog dana. Uz Versu 4 pratite svoje tijelo, a ne raspored. Birajte između više od 40 načina vježbanja koji su dostupni na vašem zapešću.

Sense 2 i Versa 4 kompatibilni su s iOS-om i Androidom i prepuni su pametnih značajki uključujući proširene tekstualne i aplikacijske obavijesti, lako vidljiva upozorenja, pametne odgovore (samo Android) i još mnogo toga. Osim toga, ubrzo ćete moći pristupiti Google kartama i Google novčaniku izravno na svom zapešću.

Budite najbolja verzija sebe uz Inspire 3, zabavnoj i jednostavnoj sportskoj narukvici koja će vam pomoći da živite zdravije, radite ono što volite i osjećate se najbolje moguće. Sadrži jednostavnu metodu praćenja ključnih metrika 24/7 kao što su aktivnost, broj otkucaja srca, spavanje, razina stresa i još mnogo toga. Tankog je i laganog dizajna sa zaslonom u boji osjetljivim na dodir i baterijom dugog trajanja do 10 dana. Upoznajte nove članove Fitbit powered by Google klikom na link.