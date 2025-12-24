Žele osvojio zagrebačke kućice

Advent u Zagrebu teško je zamisliti bez bogatih okusa, druženja i gastronomskih delicija poput kobasica, sira, fritula i kuhanog vina, kojima je teško odoljeti. No dok posjetitelji uživaju u svakom zalogaju, želudac često šalje svoj signal upozorenja.

Upravo tu priču ove je godine na zagrebačkom adventu ispričao Žele - simpatičan lik koji personificira želudac i koji se pojavio među posjetiteljima na lokacijama Fooling Around na Oleander terasi hotela Esplanade Zagreb i na Fuliranju na Strossmayerovom trgu. S jasnim i duhovitim porukama na transparentima, Žele je diskretno podsjećao na posljedice preobilnih blagdanskih obroka.

Njegova pojava privukla je pažnju posjetitelja koji su se zaustavljali, fotografirali i kroz poruke prepoznavali vlastita iskustva. Spontano su se otvarali razgovori o omiljenim adventskim zalogajima, pretjerivanju i osjećaju žarenja nakon određenih delicija. Žele je tako postao glas razuma i prijateljski podsjetnik da je moguće uživati u blagdanskim delicijama.

Aktivacija je dio kampanje „Vjerujte svom želucu“ brenda RefluSTAT, iza koje stoji Jadran-galenski laboratorij d.d. (JGL d.d.). Uz Želeta, na adventu su bile prisutne i hostese koje su dijelile uzorke RefluSTAT-a. Reflustat sadrži prirodne sastojke alginate te brzinski gasi žgaravicu. Zbog toga se prirodno uklopio u blagdansko vrijeme, kada je pojačano uživanje u hrani, kao podrška želucu onda kad mu je najpotrebnija.

Kroz lik Želeta, kampanja na topao i duhovit način približava temu žgaravice, savršeno se uklapajući u adventsku atmosferu. Poruka je jasna: blagdani su tu za uživanje, a uz pouzdanu podršku želucu, gastronomski užici ne moraju nužno imati neugodne posljedice.

Zato ovih blagdana vjerujte Želetu i uživajte u delicijama uz RefluSTAT, kojeg možete nabaviti u ljekarnama diljem Hrvatske.