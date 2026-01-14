Zamka vas poziva na trap party by DJ Fororo
Trap scena u Zagrebu dobiva poseban početak godine jer se 17.1. u Petom Kupeu održava event pod nazivom „Zamka“, večer koja donosi sirovu energiju, mračni trap zvuk i estetiku kakva se rijetko viđa na domaćim partyjima. Zamka je zamišljena kao mjesto susreta urbane publike, snažnog bas-sounda i izvođača koji diktiraju tempo nove generacije klupske kulture.
U središtu cijelog događaja nalazi se Forora, influencerica i DJ-ica koju s razlogom nazivaju kraljicom trap glazbe na našim prostorima. Njezin status izgrađen je kombinacijom autentičnog stila, beskompromisnog glazbenog izbora i snažne povezanosti s publikom. Forora nije samo DJ-ica iza pulta, već figura koja razumije trap kulturu iznutra i zna kako je prenijeti na plesni podij.
Posebnu težinu njezinoj priči daje činjenica da je DJ-ica Jale Brata i Bube Corellija na njihovoj europskoj turneji, što je potvrda njezine relevantnosti i utjecaja na regionalnoj i međunarodnoj sceni. Upravo to iskustvo donosi i u Zagreb, gdje će publika u Petom Kupeu imati priliku osjetiti zvuk koji se inače sluša u europskim metropolama.
Zamka nije zamišljena kao klasičan trap party, već kao doživljaj koji spaja glazbu, vizualni identitet i energiju prostora. Peti Kupe, poznat po vrhunskoj produkciji i intimnoj, ali moćnoj atmosferi, idealna je kulisa za ovakav event. Sve je podređeno osjećaju ulaska u svijet trapa, bez filtera i kompromisa.
Primjer onoga što publiku očekuje jest set koji balansira između najnovijih trap hitova, underground zvuka i prepoznatljivih bangerâ koji garantiraju euforiju na podiju. Zamka je večer za one koji žele više od običnog izlaska, za ekipu koja želi biti dio scene, a ne samo njezin promatrač.
Ako tražiš event koji pomiče granice i donosi svjetski trap vibe u samo srce Zagreba, 17.1. u Petom Kupeu imaš jasan odgovor.