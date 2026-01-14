Zamka vas poziva na trap party by DJ Fororo

U središtu cijelog događaja nalazi se Forora, influencerica i DJ-ica koju s razlogom nazivaju kraljicom trap glazbe na našim prostorima. Njezin status izgrađen je kombinacijom autentičnog stila, beskompromisnog glazbenog izbora i snažne povezanosti s publikom. Forora nije samo DJ-ica iza pulta, već figura koja razumije trap kulturu iznutra i zna kako je prenijeti na plesni podij.

Posebnu težinu njezinoj priči daje činjenica da je DJ-ica Jale Brata i Bube Corellija na njihovoj europskoj turneji, što je potvrda njezine relevantnosti i utjecaja na regionalnoj i međunarodnoj sceni. Upravo to iskustvo donosi i u Zagreb, gdje će publika u Petom Kupeu imati priliku osjetiti zvuk koji se inače sluša u europskim metropolama. Foto: Promo

Zamka nije zamišljena kao klasičan trap party, već kao doživljaj koji spaja glazbu, vizualni identitet i energiju prostora. Peti Kupe, poznat po vrhunskoj produkciji i intimnoj, ali moćnoj atmosferi, idealna je kulisa za ovakav event. Sve je podređeno osjećaju ulaska u svijet trapa, bez filtera i kompromisa.

Primjer onoga što publiku očekuje jest set koji balansira između najnovijih trap hitova, underground zvuka i prepoznatljivih bangerâ koji garantiraju euforiju na podiju. Zamka je večer za one koji žele više od običnog izlaska, za ekipu koja želi biti dio scene, a ne samo njezin promatrač.