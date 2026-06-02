Za nezaustavljive avanture uz Petrol i NES

Sve više ljudi bira aktivniji način života, ali to ne mora značiti stroge rutine i velike planove. Nekad je dovoljno uzeti termosicu s omiljenim pićem i otići u jutarnju šetnju, provesti popodne u prirodi ili zamijeniti vožnju kratkom šetnjom gradom. Upravo tada male stvari čine razliku – dobra torbica oko struka kada želite imati sloboFnesdne ruke, štapovi za hodanje koji olakšavaju duže šetnje ili LED svjetiljka koja dobro dođe na kampiranju, u garaži ili tijekom večernjih aktivnosti.

Na Petrolovim prodajnim mjestima traje akcija skupljanja naljepnica u kojoj za svakih potrošenih 10 € dobivate jednu naljepnicu. Popunjavanjem knjižice moguće je ostvariti do 64 % popusta na odabrane proizvode iz NES Active kolekcije. Akcija traje do 5. srpnja 2026., a naljepnice se mogu iskoristiti do 19. srpnja 2026.

NES kolekcija posebno je zanimljiva jer spaja funkcionalnost i jednostavnost. Proizvodi su osmišljeni za ljude koji vole biti u pokretu, ali i za one koji tek pokušavaju pronaći više vremena za sebe, rekreaciju i boravak na otvorenom. Aktivnosti u prirodi danas su postale način odmora od ekrana, obaveza i užurbanog ritma. Vikend u šumi, roštilj uz rijeku ili kratki bijeg iz grada često su najbolji način punjenja baterija.

Ono što ovu kolekciju čini zanimljivom nije samo popust, nego činjenica da su proizvodi namijenjeni stvarnim svakodnevnim situacijama. Planinarski ruksak nije rezerviran samo za planinare – jednako dobro služi za vikend izlet na more, piknik s obitelji ili jednodnevno putovanje. Sportski ruksak praktičan je za trening, posao ili fakultet, dok će se putna torba lako uklopiti u svaki produženi vikend.

Osim klasičnih planinarskih i sportskih dodataka, u kolekciji se nalaze i proizvodi koji olakšavaju svakodnevicu – od praktičnih lampi do termo boca i torbi koje se lako prilagođavaju različitim situacijama. Upravo zato mnogi ove proizvode ne koriste samo za avanture, nego i za posao, putovanja ili svakodnevne aktivnosti.

Dodatna pogodnost očekuje i članove Petrol kluba jer za većinu proizvoda mogu ostvariti popust uz manji broj prikupljenih naljepnica. Naljepnice se mogu skupljati i digitalno putem aplikacije Petrol GO, što cijelu akciju čini još jednostavnijom i praktičnijom za svakodnevno korištenje.

Ponekad je dovoljno samo krenuti – na kratku šetnju, izlet ili novu avanturu. A dobra oprema uvijek dobro dođe usput.