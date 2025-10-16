Učinili smo to mogućim!

Iako se mirovina može činiti kao apstraktan i dalek pojam, što ranije o njoj počnemo misliti i za nju štedjeti, to ćemo bezbrižnije u njoj uživati. Upravo ovaj trenutak najbolji je za otvaranje dobrovoljne mirovinske štednje.

Čekati sljedeću priliku značilo bi samo još više propuštenog vremena, a time i manje ušteđenih sredstava. Međutim, ako sada počnete odvajati novac za sutra, u budućnosti ćete biti financijski stabilniji i imati više mogućnosti za život po željenom standardu.

Ovaj oblik štednje u potpunosti je fleksibilan: uplaćujete koliko želite i to dinamikom koja Vama odgovara. Uz to, dobrovoljna mirovinska štednja jedini je financijski proizvod u Hrvatskoj koji obuhvaća državna poticajna sredstva (do čak 99,54 eura godišnje!), prinose fonda te porezne olakšice za poslodavce.

Ugovaranje članstva u dobrovoljnom mirovinskom fondu nikad nije bilo jednostavnije: preuzmite mobilnu aplikaciju Raiffeisen mirovinski fondovi, pošaljite zahtjev za učlanjenje izravno u aplikaciji i iskoristite sve što ona nudi. Isprobajte naš kalkulator štednje te izračunajte okvirni iznos svoje mirovine, pratite stanje računa, uplate i iznos ostvarenih državnih poticajnih sredstava i u stvarnom vremenu pratite kako vaša dodatna sredstva za mirovinu rastu kroz godine.

Učinite svoju bolju budućnost mogućom – neka Vam aplikacija Raiffeisen mirovinski fondovi u tome bude saveznik!