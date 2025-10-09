U „ružičastom listopadu“ i „brkatom studenom“

Listopad i studeni – dva mjeseca koja nas svake godine podsjete da zdravlje ne smijemo uzimati zdravo za gotovo.

U listopadu svijet poprima ružičaste nijanse Pink October-a i podsjeća žene na važnost mamografije i samopregleda dojki, kao i brige o sveukupnoj prevenciji i liječenju, dok studeni postaje Movember – mjesec u kojem muškarci puštaju brkove, ali bi trebali i – obaviti PSA test i razgovarati ranom otkrivanju raka prostate.

No, iza svih simbola i kampanja koje se provode stoji jedna zajednička poruka:

„Uz tebe sam“ – jer nitko ne bi trebao biti sam na putu prema dijagnozi, liječenju i ozdravljenju.

Spoznaja o zdravlju u 21. stoljeću počinje – s laboratorijskom dijagnostikom

Dok se često govori o važnosti redovitih pregleda, ono što i dalje premalo ističemo jest – laboratorijska dijagnostika.

Prve promjene u tijelu često se otkriju upravo tamo – u maloj „epruveti“ koja može promijeniti tijek života i brigu o zdravlju.

„Laboratorijska dijagnostika više nije samo podrška liječnicima – ona je ključni saveznik u prevenciji i ranom otkrivanju bolesti,“ kaže mag. pharm. Marin Bosotina, vlasnik Poliklinike Analiza, jednog od vodećih hrvatskih laboratorija.

„Danas, zahvaljujući suvremenim testovima poput onkoloških panela ili tzv. tekuće biopsije, možemo detektirati rizične gene, otkriti tumor u vrlo ranoj fazi ili pratiti učinak terapije.“

Postoji niz studija koje ukazuju da genetsko testiranje može značajno poboljšati prevenciju raka dojke identificiranjem žena koje su u najvećem riziku. Nažalost, unatoč ovim spoznajama, još uvijek je nedovoljno zastupljena svijest o testiranju koje se može napraviti jednostavno i dostupno.

„Ružičasti listopad“ – Pozovite svoje prijateljice, članice obitelji ili partnerice na pravovremeno genetsko testiranje

Premda se velika pažnja poklanja genetskoj predispoziciji kod žena koje imaju pozitivnu obiteljsku anamnezu, ipak 70 – 80 % karcinoma dojke javlja se kod žena koje nemaju značajnu pojavu karcinoma dojke u obiteljskoj anamnezi, a koje bi ipak mogle imati genetsku predispoziciju za razvoj karcinoma (BRCA 1 i BRCA 2).

Genetski test za procjenu razvoja karcinoma dojke ocjenjuje genetički povezane rizike od karcinoma dojke. Nakon uzimanja uzorka krvi u okviru mjesec dana rezultati testiranja su gotovi. Podaci dobiveni u razgovoru sa liječnikom predstavljaju profesionalnu tajnu kao i rezultati testiranja. U razgovoru sa liječnikom-genetičarem, osoba dobiva stručno objašnjenje rezultata, upute za daljnje obavljanje i kontrole laboratorijskih i dijagnostičkih testova, smjernice za smanjenje rizika od oboljenja na osnovi promjena u stilu života, prehrani kao i suplementima koji mogu utjecati na genetsku aktivaciju i/ili supresiju.

Genetska testiranja namijenjena su: ženama sa pozitivnom obiteljskom anamnezom, ženama sa produženom menstrualnom aktivnošću, ženama koje su rodile prvi put nakon 35 godine života, ženama sa proliferativnim bolestima dojke i ženama koje su imale udarac u području dojki.

Prof. dr. sc. Domagoj Eljuga, stručni tajnik Hrvatske lige protiv raka i član stručnog tima Akademije za plastičnu kirurgiju te pokretač BRA Day inicijative u Hrvatskoj osvrnuo se na desetljeće uspješne provedbe BRA Day kampanje – inicijative koja je tisućama žena pružila nadu, znanje i podršku u procesu liječenja i rekonstrukcije dojke nakon radikalne mastektomije, istaknuvši vrijednost svakog koraka na putu onkološkog bolesnika – od pravovremene laboratorijske dijagostike sve do rekonstrukcije dojki nakon kirurškog zahvata: „Važno je spojiti medicinsku stručnost, empatiju i edukaciju javnosti, kako bi svaka žena u Hrvatskoj imala jednake mogućnosti pristupa suvremenoj dijagnostici i skrbi.“

„Brkati studeni“ – Podsjetite svoje prijatelje, članove obitelji i partnere da se uz samopregled ujedno i testiraju na PSA

Velimir Korak, predsjednik Hrvatskog društva bolesnika s rakom prostate često ističe: „Otkrivanje bolesti na vrijeme, u ranoj fazi, ključno je za spašavanje i očuvanje kvalitete života oboljelih. Nažalost, u Hrvatskoj se građani još uvijek nedovoljno odazivaju na preventivne preglede, te se slabo informiraju o načinima prevencije. Pozivamo stoga i građane, posebno muškarce starije od 55 godina, da razgovaraju s liječnikom o prostati i obave ovu jednostavnu pretragu. Osim neinformiranosti, tu su i strah, stigma te uvjerenje da pregled nije potreban ako nema nikakvih simptoma. Zato su ovakve edukativne akcije, gdje građani izravno mogu razgovarati s oboljelima, ali i liječnicima, od velike važnosti da se čuje poruka - rak prostate gotovo je uvijek izlječiv ako se otkrije na vrijeme“, ističe predsjednik Hrvatskog društva bolesnika s rakom prostate. Njegova priča, iako osobna, nije rijetkost.

Laboratorijska dijagnostika – tihi heroj suvremene biomedicine

Od standardnih testova krvi do sofisticiranih genetskih i molekularnih analiza, laboratoriji su danas srce suvremene onkologije.

Oni omogućuju ranu detekciju promjena u organizmu, personalizirani pristup liječenju, praćenje terapijskog uspjeha te podupiru brže, preciznije odluke liječnika.

„Naši laboratoriji danas nisu samo mjesta gdje se vadi krv – oni su prva linija obrane protiv raka,“ dodaje mag. pharm. Marin Bosotina, osnivač Poliklinike Analiza.

„Što više građana shvati da prevencija počinje testiranjem, to ćemo više života spasiti.“

U znak podrške kampanji “Uz tebe sam”, Poliklinika Analiza diljem Hrvatske osigurava promotivne popuste na ključne testove za žene i muškarce:

Laboratorijska dijagnostika može spasiti život. Poliklinika Analiza povodom kampanje „Uz tebe sam“ nudi popuste na genetske testove Cancer screen uključujući BRCA1 i BRCA2, za rano otkrivanje raka dojke, te potencijal razvoja raka prostate, te tumorske markere za žene i muškarce. Ovime Poliklinika Analiza nastavlja niz doprinosa javnozdravstvenim kampanjama i zdravstvenom prosvjećivanju građana, nakon što su postali partner Gine- prve AI digitalne asistentice za ginekološko zdravlje, kao i Hrvatske lige protiv raka na nedavno održanom Danu dojki i BRA Day-u.

Sve informacije o dostupnim popustima i testovima mogu se pronaći na službenoj stranici Poliklinike Analiza.

Zajednička briga, zajednički cilj

Kampanja „Uz tebe sam“ provodi se povodom Pink October-a i Movember-a, uz podršku Health Hub-a i brojnih institucionalnih i stručnih partnera.

Misija je spojiti muško i žensko zdravlje u jednu priču, podsjetiti da su i rak dojke i rak prostate bolesti koje se mogu uspješno liječiti – ako ih otkrijemo na vrijeme i uz podršku partnera, obitelji, prijatelja i cijele zajednice.

Jer rak nije individualna borba. Rak je društveni izazov. A najvažnija poruka, jednostavna, ali snažna, ostaje ista:

„Uz tebe sam.“

Više informacija za pacijente i obitelji: https://www.hlpr.hr/

Više informacija o laboratorijskoj dijagnostici: https://poliklinika-analiza.hr/