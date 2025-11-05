Tuš kada koja se u potpunosti prilagođava Vama
Kupaonice već dugo vremena predstavljaju mnogo više od mjesta održavanja osobne higijene, pa tako i prostori za tuširanje ujedno postaju Vaše osobno utočište za opuštanje nakon napornog dana, ali i mjesto izražavanja osobnog stila.
Prostor za tuširanje centralni je element mnogih modernih kupaonica, a pravi odabir njegove podloge čini razliku između prostora koji zadovoljava funkciju i onog koji istovremeno odiše elegancijom i udobnošću. Aquaestil Stone DeLuxe savršen je primjer podloge koja će se prilagoditi Vašim potrebama i željama, stvarajući prostor u kojem ćete uživati u Vašem ritualu za početak – ili završetak svakog dana.
Više od tuš kade
Podloga za tuširanje površina je s kojom smo svakodnevno u izravnom kontaktu, u trenucima intime, osobne njege, neposredno nakon buđenja ili tik prije kraja dana. Štoviše, takva podloga neizostavan je dio moderne kupaonice koji bi, čak i kada se ne upotrebljava, trebao unositi dodatnu estetsku vrijednost u Vaš prostor. Iz tog razloga vjerujemo kako prava podloga za tuširanje svaki početak dana može učiniti ugodnijim, a dojam proteklog – ljepšim.
Stone DeLuxe doprinosi jedinstvenom doživljaju Vašeg prostora za tuširanje – iskustvom koje počinje već pri prvom pogledu. Tuš kade Stone DeLuxe odlikuju se neodoljivom reljefnom površinom u efektu betona u bijeloj, sivoj, bež ili crnoj boji. Teksturirana površina u mat efektu pridonosi estetskom doživljaju Vaše kupaonice, a na dodir pruža iznimno ugodan osjećaj čvrstoće. U trenutku kada zakoračite u prostor za tuširanje, prepoznajete dodatnu funkcionalnu vrijednost površine Stone DeLuxe kada – protukliznost.
Sigurnost u svakom pokretu
S reljefnom površinom koja imitira beton, Stone DeLuxe nudi ugodan osjećaj pod nogama i protukliznost, što ovu podlogu čini iznimno sigurnom za korištenje, a posebice u uvjetima kada bi površina tradicionalne tuš kade mogla biti skliska. Osim atraktivnog izgleda, ova površina nudi i praktičnost koju tražite u svakodnevnoj uporabi. Dobro je znati da je protukliznost Stone DeLuxe certificirana najvišom mogućom ocjenom prema Europskoj normi – čineći ovu tuš kadu, s tehničke strane, pogodnom čak i za upotrebu u javim ustanovama, ugostiteljskim i sličnim objektima.
Neograničena prilagodba
Iskustvo Stone DeLuxe započinje i prije no što tuš kadu ugledate u Vašoj kupaonici. Zahvaljujući širokom rasponu standardnih dimenzija i mogućnosti rezanja po mjeri, ova linija tuš kada zamišljena je kako bi istovremeno dodatno pojednostavila fazu planiranja i izvođenja Vašeg prostora za tuširanje iz snova.
Mogućnost rezanja po mjeri omogućuje prilagodbu neuobičajenim gabaritima prostora za tuširanje, kao i nestandardnim prostornim konfiguracijama – čak i na licu mjesta. Bilo da se radi o manjem prostoru, ili nezgodnim kutovima – Stone DeLuxe se savršeno uklapa.
Jednostavna instalacija
Nerijetko se ističe kako dobar proizvod predstavlja samo polovicu iskustva – kako bi postigao svoju potpunu funkcionalnost, potrebna je i jednako stručna ugradnja. Stone DeLuxe nastoji olakšati i ovaj dio priče – prilagodba prostoru može se izvršiti na licu mjesta samostalno ili tvorničkim rezanjem na potrebne mjere, a tuš kadu moguće je postaviti direktno na keramiku ili estrih uz prethodnu pripremu hidroizolacije i instalacijskog šahta. Zahvaljujući specijalnoj izvedbi smanjene ukupne težine, manipulacija prilikom ugradnje je olakšana, dok čvrstoća tuš kade ostaje nenarušena.
Izdržljivost koja (ne) iznenađuje
Kao i svaki Aquaestil proizvod, tuš kade Stone DeLuxe dolaze uz dugogodišnje tvorničko jamstvo. Izrađene od lijevanog mramora koji im pruža iznimnu čvrstoću i izdržljivost, Stone DeLuxe nudi Vam beskompromisan spoj dizajna, funkcionalnosti i sigurnosti dugi niz godina, izdržljivost koju korisnici Aquaestil proizvoda očekuju.
Tuš paravani po mjeri – kada kompromis nije opcija
Kada kompromis nije opcija, za tuš kadu savršeno prilagođenu specifičnoj prostornoj konfiguraciji ponekad je potrebna i jednako tako prilagođena pregrada za tuširanje. Ako želite iskoristiti svaki centimetar Vašeg kupaonskog prostora na najbolji mogući način, kombiniranje tuš kade Stone DeLuxe s tuš paravanom izrađenim po mjeri idealno je rješenje.
Kupaonica bez kompromisa
Kada se odlučite za Stone DeLuxe, birate modernu podlogu za tuširanje koja je prilagodljiva, jednostavna za instalaciju i dugotrajna.
Za detaljne informacije, tehničke specifikacije i više informacija o mogućnostima prilagodbe tuš kada Stone DeLuxe i tuš paravana po mjeri posjetite aquaestil.hr.