Tuš kada koja se u potpunosti prilagođava Vama

Prostor za tuširanje centralni je element mnogih modernih kupaonica, a pravi odabir njegove podloge čini razliku između prostora koji zadovoljava funkciju i onog koji istovremeno odiše elegancijom i udobnošću. Aquaestil Stone DeLuxe savršen je primjer podloge koja će se prilagoditi Vašim potrebama i željama, stvarajući prostor u kojem ćete uživati u Vašem ritualu za početak – ili završetak svakog dana.

Stone DeLuxe, tuš kada koja se prilagođava Vama – i Vašem kupaonskom prostoru Foto: Aquaestil

Više od tuš kade

Podloga za tuširanje površina je s kojom smo svakodnevno u izravnom kontaktu, u trenucima intime, osobne njege, neposredno nakon buđenja ili tik prije kraja dana. Štoviše, takva podloga neizostavan je dio moderne kupaonice koji bi, čak i kada se ne upotrebljava, trebao unositi dodatnu estetsku vrijednost u Vaš prostor. Iz tog razloga vjerujemo kako prava podloga za tuširanje svaki početak dana može učiniti ugodnijim, a dojam proteklog – ljepšim.

Stone DeLuxe doprinosi jedinstvenom doživljaju Vašeg prostora za tuširanje – iskustvom koje počinje već pri prvom pogledu. Tuš kade Stone DeLuxe odlikuju se neodoljivom reljefnom površinom u efektu betona u bijeloj, sivoj, bež ili crnoj boji. Teksturirana površina u mat efektu pridonosi estetskom doživljaju Vaše kupaonice, a na dodir pruža iznimno ugodan osjećaj čvrstoće. U trenutku kada zakoračite u prostor za tuširanje, prepoznajete dodatnu funkcionalnu vrijednost površine Stone DeLuxe kada – protukliznost.

Tuš kade Stone DeLuxe dolaze s protukliznom reljefnom površinom u čak četiri atraktivne boje Foto: Aquaestil

Sigurnost u svakom pokretu

S reljefnom površinom koja imitira beton, Stone DeLuxe nudi ugodan osjećaj pod nogama i protukliznost, što ovu podlogu čini iznimno sigurnom za korištenje, a posebice u uvjetima kada bi površina tradicionalne tuš kade mogla biti skliska. Osim atraktivnog izgleda, ova površina nudi i praktičnost koju tražite u svakodnevnoj uporabi. Dobro je znati da je protukliznost Stone DeLuxe certificirana najvišom mogućom ocjenom prema Europskoj normi – čineći ovu tuš kadu, s tehničke strane, pogodnom čak i za upotrebu u javim ustanovama, ugostiteljskim i sličnim objektima.

Površina Stone DeLuxe je blago reljefna i protuklizna Foto: Aquaestil

Neograničena prilagodba

Iskustvo Stone DeLuxe započinje i prije no što tuš kadu ugledate u Vašoj kupaonici. Zahvaljujući širokom rasponu standardnih dimenzija i mogućnosti rezanja po mjeri, ova linija tuš kada zamišljena je kako bi istovremeno dodatno pojednostavila fazu planiranja i izvođenja Vašeg prostora za tuširanje iz snova.

Mogućnost rezanja po mjeri omogućuje prilagodbu neuobičajenim gabaritima prostora za tuširanje, kao i nestandardnim prostornim konfiguracijama – čak i na licu mjesta. Bilo da se radi o manjem prostoru, ili nezgodnim kutovima – Stone DeLuxe se savršeno uklapa.

Oblik i mjere Stone DeLuxe prilagodljivi su i najzahtjevnijim prostornim konfiguracijama Foto: Aquaestil

Jednostavna instalacija

Nerijetko se ističe kako dobar proizvod predstavlja samo polovicu iskustva – kako bi postigao svoju potpunu funkcionalnost, potrebna je i jednako stručna ugradnja. Stone DeLuxe nastoji olakšati i ovaj dio priče – prilagodba prostoru može se izvršiti na licu mjesta samostalno ili tvorničkim rezanjem na potrebne mjere, a tuš kadu moguće je postaviti direktno na keramiku ili estrih uz prethodnu pripremu hidroizolacije i instalacijskog šahta. Zahvaljujući specijalnoj izvedbi smanjene ukupne težine, manipulacija prilikom ugradnje je olakšana, dok čvrstoća tuš kade ostaje nenarušena.

Izdržljivost koja (ne) iznenađuje

Kao i svaki Aquaestil proizvod, tuš kade Stone DeLuxe dolaze uz dugogodišnje tvorničko jamstvo. Izrađene od lijevanog mramora koji im pruža iznimnu čvrstoću i izdržljivost, Stone DeLuxe nudi Vam beskompromisan spoj dizajna, funkcionalnosti i sigurnosti dugi niz godina, izdržljivost koju korisnici Aquaestil proizvoda očekuju.

Aquaestil pruža i mogućnost izrade tuš paravana po mjeri za specifične prostorne konfiguracije – idealna kombinacija uz Stone DeLuxe Foto: Aquaestil

Tuš paravani po mjeri – kada kompromis nije opcija

Kada kompromis nije opcija, za tuš kadu savršeno prilagođenu specifičnoj prostornoj konfiguraciji ponekad je potrebna i jednako tako prilagođena pregrada za tuširanje. Ako želite iskoristiti svaki centimetar Vašeg kupaonskog prostora na najbolji mogući način, kombiniranje tuš kade Stone DeLuxe s tuš paravanom izrađenim po mjeri idealno je rješenje.

Kupaonica bez kompromisa

Kada se odlučite za Stone DeLuxe, birate modernu podlogu za tuširanje koja je prilagodljiva, jednostavna za instalaciju i dugotrajna.

Za detaljne informacije, tehničke specifikacije i više informacija o mogućnostima prilagodbe tuš kada Stone DeLuxe i tuš paravana po mjeri posjetite aquaestil.hr.