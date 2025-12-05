Tradicionalni adventski okusi s neočekivanim „twistom“

S početkom blagdanske sezone, kada mirisi i okusi Adventa ispune ulice i domove, Zvijezda donosi novu gurmansku poslasticu koja će osvojiti nepca ljubitelja posebnih okusa – Zvijezda premium senf s medom.

Novitet iz Zvijezde, tvrtke s 110 godina tradicije, stigao je na police trgovina kao nastavak linije koju su započeli ranije ove godine lansiranjem Delikates senfa. Nakon odličnih reakcija na prvi proizvod iz ove kategorije, koji je potrošače osvojio klasičnim, dobro poznatim okusom i kvalitetom, iz Zvijezde su odlučili napraviti korak dalje i ponuditi okus koji je kombinacija poznatog i neočekivanog.

Foto: Master24

„Željeli smo stvoriti proizvod koji unosi dašak gurmanskog luksuza u svakodnevna jela. Zvijezda premium senf s medom sjedinjuje bogatu, kremastu teksturu senfa sa suptilnom slatkoćom meda, stvarajući uravnotežen okus koji se ističe, ali ne dominira, a svidjet će se svima koji vole poznatim okusima dati neočekivan „twist“”, poručuju iz Zvijezde.

Foto: Promo

Advent u Hrvatskoj nezamisliv je bez dobrih zalogaja – mirisnih kobasica, burgera, pečenih mesnih delicija i toplih sendviča, a upravo će se Zvijezda premium senf s medom savršeno uklopiti u ovu gastronomsku priču. Osim uz klasične zimske favorite, odlično funkcionira i kao baza za marinade i umake, čime postaje svestran dodatak kuhanju. Dolazi u praktičnoj staklenci od 290 g, pa je jednostavan za upotrebu i posluživanje. Ako volite adventsku klasiku, ali tražite nešto drugačije – ovaj senf mogao bi postati vaš novi favorit.

Foto: Promo

Lansiranjem Premium senfa s medom Zvijezda nastavlja širenje svojeg portfelja u kategoriji umaka, nudeći inovativne proizvode kvalitetne recepture koji prate prehrambene trendove i navike potrošača.