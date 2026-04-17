Svježina osmišljena za svakodnevni život

Nova linija temelji se na filozofiji Life Simplified te kombinira velik kapacitet, pouzdane tehnologije hlađenja i praktična rješenja – sve s ciljem da svakodnevni život učini jednostavnijim i ugodnijim.

Kolekciju predvodi model NRR9185ESBXL, samostojeći side-by-side hladnjak velikog kapaciteta (376 L hladnjak/190 L zamrzivač), koji omogućuje jednostavno skladištenje većih količina hrane i bolju organizaciju svakodnevne kupovine.

Foto: Nik Jarh

Svježina počinje s prostorom i preglednošću

Prostrana unutrašnjost i pregledan side-by-side raspored omogućuju lak pristup svim namirnicama. Pametna organizacija kroz police, ladice i pretince pomaže korisnicima u planiranju obroka i smanjenju bacanja hrane.

Napredne tehnologije za dugotrajnu svježinu ima model NRR9185ESBXL, opremljen je provjerenim Gorenje tehnologijama kao što je NoFrost koji sprječava nakupljanje leda i eliminira potrebu za odmrzavanjem, MultiFlow 360° osigurava ravnomjernu cirkulaciju zraka, a InverterCompressor omogućuje tiši rad, veću učinkovitost i dugotrajnost

Ove tehnologije rade neprimjetno u pozadini, osiguravajući optimalne uvjete za čuvanje hrane bez dodatnog napora korisnika.

Intuitivne elektroničke kontrole omogućuju jednostavno podešavanje temperature i funkcija, uz naglasak na lakoći korištenja i svakodnevnoj praktičnosti.

Foto: Nik Jarh

Luka Modrić novi ambasador brenda

Nogometna legenda Luka Modrić novi je ambasador brenda Gorenje, u partnerstvu koje naglašava zajedničke vrijednosti izvrsnosti, predanosti i obiteljskog života.

Kao osvajač Zlatne lopte i jedan od najtrofejnijih nogometaša svoje generacije, Modrić utjelovljuje vrhunsku kvalitetu i dosljednost. Partnerstvo se temelji na ideji da prava izvrsnost započinje kod kuće – gdje stabilnost i svakodnevna ravnoteža omogućuju uspjeh u svim aspektima života.

Kao dio Hisense Grupe, Gorenje dodatno jača svoju globalnu prisutnost kroz dugogodišnja partnerstva s najvećim nogometnim natjecanjima. Hisense je bio službeni sponzor turnira poput UEFA EURO-a te FIFA World Cup 2018 i FIFA World Cup 2022, a ujedno je i ponosni sponzor nadolazećeg FIFA World Cup 2026.

Ova partnerstva povezuju brend s milijunima navijača diljem svijeta, spajajući inovacije, tehnologiju i zajedničku strast prema izvrsnosti.

Nova linija Gorenje side-by-side hladnjaka dostupna je kod ovlaštenih prodajnih partnera.