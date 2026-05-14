FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
Igra chefova /

Dejanova 'predebela' kobasica nasmijala žiri do suza

Dejanova 'predebela' kobasica nasmijala žiri do suza
×
Foto: RTL

U napetom eliminacijskom izazovu kulinarskog showa 'Igra chefova', zadatak izrade domaćih kobasica pokazao se kao neočekivano velik zalogaj za neke od natjecatelja.

14.5.2026.
14:11
Hot.hr
RTL
VOYO logo
VOYO logo

Iako su chefovi bili ugodno iznenađeni vještinom većine kandidata, dva tanjura su se istaknula po teškim pogreškama. Jedan od tih tanjura pripadao je Dejanu, a kada je krenuo objašnjavati što je pošlo po zlu, svojim je komentarom nasmijao chefove i gledatelje do suza, no na kraju mu je ipak presudio.

Kobasica koja je postala hit

Tijekom kušanja i ocjenjivanja, žiri je brzo utvrdio kako je Dejanova kobasica poslužena sirova, što je u profesionalnoj kuhinji nedopustiva pogreška. Na upit da pojasni svoj neuspjeh, Dejan je dao iskren, ali i urnebesan odgovor: 'Moja kobasica je bila predebela i jednostavno… vrijeme me malo omelo'.

 

Komentar o 'predebeloj' kobasici izazvao je lavinu smijeha, a prvi je reagirao chef Boban, nakon čega se smijeh proširio cijelim studijem. Ni ostali članovi žirija nisu mogli ostati ozbiljni, a situacija je brzo postala hit i na društvenim mrežama. Ipak, iza smijeha se krila ozbiljna kulinarska pogreška.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Igra chefova (@igrachefova)

 

Borba u kuhinji 'Igre chefova' postaje sve neizvjesnija, a svaki novi izazov podiže ljestvicu. Kandidati su pod sve većim pritiskom, a kako je pokazala i posljednja eliminacija, ponekad i najmanja pogreška ili kriva procjena može značiti kraj putovanja u showu. Show 'Igru chefova' gledaj od nedjelje do utorka 24 sata prije svih na Voyo, a na RTL-u u terminu od 21:15 od ponedjeljka do srijede.

VoyoIgra ChefovaViralni HitKulinarska Emisija
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike