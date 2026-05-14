Dejanova 'predebela' kobasica nasmijala žiri do suza

Iako su chefovi bili ugodno iznenađeni vještinom većine kandidata, dva tanjura su se istaknula po teškim pogreškama. Jedan od tih tanjura pripadao je Dejanu, a kada je krenuo objašnjavati što je pošlo po zlu, svojim je komentarom nasmijao chefove i gledatelje do suza, no na kraju mu je ipak presudio.

Kobasica koja je postala hit

Tijekom kušanja i ocjenjivanja, žiri je brzo utvrdio kako je Dejanova kobasica poslužena sirova, što je u profesionalnoj kuhinji nedopustiva pogreška. Na upit da pojasni svoj neuspjeh, Dejan je dao iskren, ali i urnebesan odgovor: 'Moja kobasica je bila predebela i jednostavno… vrijeme me malo omelo'.

Komentar o 'predebeloj' kobasici izazvao je lavinu smijeha, a prvi je reagirao chef Boban, nakon čega se smijeh proširio cijelim studijem. Ni ostali članovi žirija nisu mogli ostati ozbiljni, a situacija je brzo postala hit i na društvenim mrežama. Ipak, iza smijeha se krila ozbiljna kulinarska pogreška.

Borba u kuhinji 'Igre chefova' postaje sve neizvjesnija, a svaki novi izazov podiže ljestvicu. Kandidati su pod sve većim pritiskom, a kako je pokazala i posljednja eliminacija, ponekad i najmanja pogreška ili kriva procjena može značiti kraj putovanja u showu.