Subotnji program u znaku panela i inspirativnih razgovora

Program su otvorili arhitekti Iva Pauzar (STUDIO PI), Luka Cindrić (Cindrić Studio) i Aleksa Babić (BAAL Design), koji su podijelili iskustva od prvih projekata - preko prijateljskih suradnji do uređenja prostora od nekoliko tisuća kvadrata. Istaknuli su da je arhitektura “spora disciplina” u kojoj je za prve klijente još uvijek presudan word of mouth, ali da društvene mreže omogućuju širu vidljivost portfolija i brži feedback. Inspiraciju pronalaze na različite načine: Luka kroz analizu konteksta i želja investitora, koje na kraju spaja u smislenu cjelinu funkcionalnosti i estetike; Iva kroz detaljno istraživanje i upoznavanje klijenta, što joj pomaže osmisliti ispravan storytelling koji odražava karakter brenda; a Aleksa projekt razvija počevši od emocija koje klijent želi doživjeti u prostoru, pa tek onda dolazi do narativa i stila. Kreativne blokade, napomenuli su, rješavaju promjenom okoline - šetnjom ili iskustvom koje ih tjera da “budu u trenutku”, što im omogućuje da se prirodno inspiriraju detaljima iz života.

Poseban trenutak subotnjeg programa bio je razgovor voditeljice Ide Hamer s Mirjanom Mikulec, osnivačicom sajma i jednom od najistaknutijih hrvatskih dizajnerica interijera, koja ove godine obilježava 20 godina karijere. S publikom je podijelila svoja iskustva, uspone i padove te istaknula kako su upravo izazovi i trenuci burnouta bili dio procesa rasta. Govoreći o svom profesionalnom putu, naglasila je koliko je važno učiti, stalno rasti i ne bojati se novih početaka, dok je najveću podršku kroz karijeru pronašla upravo u sebi, u vlastitoj snazi i upornosti. „Moramo biti bez straha - on postoji samo u našoj glavi. Čovjek može apsolutno sve, samo mora biti hrabar priznati što želi i krenuti naprijed“, poručila je.

Panel „Novi dom, novo ja“ otkrio je koliko su dom i interijer snažno povezani s osobnim pričama i životnim fazama. Poznata TV voditeljica Nikolina Pišek govorila je o svojoj kući projektiranoj početkom 20. stoljeća, koju su oblikovali njezini kolege arhitekti - raskošnoj u svojoj jednostavnosti i skladno uklopljenoj u okoliš. Kroz proces uređenja, uz ustrajnost i kreativnost, dala joj je osobni pečat detaljima poput venecijanskog terazza i unikatnih komada poput lustera teškog 300 kilograma. Travel influencerica Andrea Trgovčević podijelila je iskustvo potrage za domom i renovacije stana, a posebno je istaknula ulazna vrata s motivom vulkana Katenango koji nju i supruga podsjeća na jedno od emotivnijih zajedničkih putovanja. Influencerica godine Meri Goldašić je pak ispričala kako je svoj dom uređivala s manjim budžetom, oslanjajući se na jednostavne, skandi-japanske linije, ali i vještine svog supruga. Posebno ju veseli nova vikendica na moru, u kojoj će kuhinja biti njena “it” prostorija. Sve tri su se složile da dom nikada nije „gotov proizvod“, već prostor koji raste s ukućanima, odražavajući emocije i identitet onih koji u njemu stanuju.

Panel „Obiteljski dom: kako dizajnirati funkcionalan prostor za sve generacije“ prikazao je kako kombinacija estetike, funkcionalnosti i osobnih potreba oblikuje prostor u kojem se obitelj osjeća ugodno i povezano. Antonija Mišura, bivša košarkašica, ispričala je kako je, bez pomoći arhitekata i dizajnera, kreirala vilu Casa Nota prema svojoj viziji, birajući neutralne tonove i dugovječne komade zahvaljujući čemu se u prostoru ugodno osjećaju i njena obitelj i gosti. Dorin Zelenika, slikarica i poduzetnica, istaknula je važnost umjetničkog izraza u domu - zidovi ispunjeni umjetničkim radovima stvaraju prostor u kojem se osjeća inspirativno i ugodno, dok kuhinja za nju ostaje srce doma i mjesto opuštanja. Petra Ninčević (Lipstick Mom) naglasila je kako je za njenu obitelj ključno povezivanje boravka i kuhinje, jer su zajednički obroci za njih ključni trenuci druženja. Panelistice su se složile da dom mora biti fluidan i funkcionalan, prilagođen svim članovima obitelji kroz kombinaciju dugovječne klasike i detalja koji se mogu mijenjati.

Poduzetnica Anita Dujić je u razgovoru 1:1 s voditeljem Ivanom Vukušićem istaknula kako je prostor u kojem živimo ekstenzija nas samih i našeg utočišta, te da se on razvija i raste zajedno s nama. Posebno cijeni tople smeđe tonove i kreiranje atmosfere prema godišnjim dobima, a naglasila je važnost održivosti i minimalizma. Prije nego što unese novi komad namještaja, pronađe rješenje za postojeće, a minimalizam, po njezinim riječima, mora doći prirodno i biti integriran u svakodnevni život. S godinama se okreće klasici s pomakom, pažljivo bira detalje i vjeruje da prostor ne bi trebao biti pretrpan, već funkcionalan, promišljen i emocionalno povezan s ukućanima.

