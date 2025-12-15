Što skriva savršena večer kod kuće? Andrea Andrassy nam otkriva svoje male tajne

Svatko od nas ima onaj trenutak u danu kada sve napokon sjedne na svoje mjesto, doslovno. Kod Andree to je trenutak kad se jastuci namjeste, noge podvuku pod dekicu, a dnevni boravak postane privatna zona mira. Sve počinje jednostavno, baš kako ona kaže: „Moja priprema za gledanje televizije je jednostavna – prvo posložim jastuke na kauču da mi bude savršeno udobno, dekica je već spremna, a s godinama sam naučila da većina šalica čaja koje pripremim ostane zaboravljena u kuhinji, pa radije pijem sok iz velike čaše sa slamkom. Naravno, obavezno nešto i jedem, a ovih dana su to mini pizze ili veliki tanjur tjestenine.“

Binge, hrana i prosinačka magija

Za Andreu, udobnost i hrana nisu samo mali rituali, oni su savršen uvod u ono što zimi najviše voli: potpuno se izgubiti u omiljenom sadržaju na televiziji. Trenutno je potpuno zaokupljena iščekivanjem novih epizoda serije Stranger Things „Sljedeće tri epizode izlaze na božićnu noć u dva ujutro, a četvrta u novogodišnjoj. Moj plan je jasan, čim ustanem, prebacujem se na kauč i gledam sve odmah, prije nego naletim na spoilere“, priznaje.

Foto: Samsung

I dok nema jedan ultimativni blagdanski film, uvijek rado gleda Love Actually. Ove godine sprema i nešto drugačiji filmski maraton: trilogiju Unbreakable, Split i Glass. „Nisu blagdanski filmovi, ali blagdanski duh bit će u kolačima i francuskoj salati koje ću jesti dok gledam“, dodaje.

Mini iznenađenja koja mijenjaju cijeli dnevni boravak

I dok se Andrea potpuno predaje svojim filmskim i serijskim maratonima, jasno je da za savršenu večer nije dovoljno samo dobro jelo i udobni jastuci. Tu u igru ulazi tehnologija koja čini da njezin dom postane mjesto malih, zabavnih iznenađenja.

I kada je riječ o televizoru, nema dvojbe: u njezinom domu glavnu riječ vodi Samsung. „Većina uređaja koje imam u stanu je Samsung, pa sam im vjerna već godinama. Najdraže mi je što sve mogu spojiti u SmartThings aplikaciju. Čak mi se i na televizoru pojavi obavijest kada je perilica rublja gotova, što me motivira da odmah objesim veš, umjesto da ga ostavim ‘za kasnije’“, otkriva.

Foto: Samsung

Postoji još jedna stvar koja joj je važna. Budući da je televizor okrenut prema velikoj staklenoj stijeni, tražila je model koji neće stvarati refleksije. „U dućanu su mi preporučili Samsung i ispostavilo se da je savršeno rješenje“, kaže.

A onda i mali estetski detalj koji joj je neočekivano postao favorit: „Mogućnost uploadanja slika na televizor potpuno me oduševila. Mogu postaviti bilo koju vizualnu umjetnost i televizor izgleda kao velika slika na zidu. To stvarno mijenja atmosferu prostora.“

Foto: Samsung

I na kraju, Andrein ritual nije samo o televiziji ili hrani, radi se o onim malim stvarima koje svaka od nas voli imati pod kontrolom nakon napornog dana. Trenuci kad konačno možeš udobno sjesti, pojesti nešto što voliš, pogledati seriju ili film bez ometanja i istovremeno imati osjećaj da je sve podređeno tvom tempu – to je ono što čini zimske večeri posebnima. U tim sitnicama, između dekice, jastuka i omiljenog sadržaja, svaka od nas prepoznaje vlastitu verziju „savršene večeri“: jednostavnu, ali baš zbog toga čarobnu.