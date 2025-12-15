Poznata lica, još više drame i strasti: Nova sezona showa 'Love Island Games' od ponedjeljka, 22.

Ljeto je možda odavno završilo, ali na „otoku ljubavi“ vruća zabava nikad ne prestaje! Od ponedjeljka, 22. prosinca na platformu Voyo premijerno stiže nova, druga sezona globalnog fenomena 'Love Island Games', uz koju će svi ljubitelji dating showova itekako doći na svoje!

'Love Island Games' spin off je megapopularne franšize 'Love Island', u kojoj atraktivni samci useljavaju u luksuznu vilu, želeći pronaći srodnu dušu. Brojni izazovi, iskrene emocije i nepredvidive romanse već su odavno osvojili srca milijuna gledatelja i 'Love Islandu' donijeli titulu jednog od najgledanijih reality dating showova na svijetu.

No uzbuđenja sada idu još korak dalje! Prva sezona spin offa 'Love Island Games' prikazana je 2023. godine u SAD-u, a nije trebalo dugo da se, nakon sjajnih reakcija gledatelja, snimi i druga sezona, koja je premijeru imala u rujnu ove godine. Posebnost showa 'Love Island Games' je još više igara, izazova i iznenađenja, ali i činjenica da se u showu natječu dobro znana lica koja će obožavatelji ovog formata itekako prepoznati – bivši kandidati različitih sezona 'Love Islanda' diljem svijeta, od SAD-a, Velike Britanije, Australije, Francuske, Nizozemske...

Njih 12 vraća se u luksuznu vilu na Fidžiju i spremni su ljubavi dati još jednu šansu. No na putu do glavne nagrade od 250.000 dolara čekaju ih brojna uzbuđenja – neočekivani gosti, uzbudljiva rivalstva, timski zadaci, vruće igre za parove, i drama koja traje od 0 do 24, a sve to dok pokušavaju pronaći ljubav.

Poznata voditeljica i reality zvijezda Ariana Madix gledatelje vodi kroz uzbudljive izazove, napete obrate i emotivne trenutke. Natjecatelji će se suočiti s izazovima koji testiraju njihovu fizičku i emocionalnu izdržljivost, a zanimljivo je da su tijekom premijere druge sezone showa o njihovoj sudbini ovaj put odlučivali i gledatelji, prateći svaki njihov korak.

U luksuznoj vili pod suncem, svaki dan pun je igara i izazova koji će testirati snagu parova. Ulozi su sve veći, dinamika među natjecateljima postaje sve napetija, a taktike se mijenjaju kako bi se osigurala konačna pobjeda vrijedna 250.000 dolara. Ne propustite premijeru druge sezone showa 'Love Island Games', koja donosi još više drame, romantike i iznenađenja, od ponedjeljka, 22. prosinca na platformi Voyo.