Otkriveni detalji o 'Tamnom orlu': Može gađati Moskvu, a pazite kakvu bojevu glavu ima

Tijekom posjeta američkog ministra obrane Petea Hegsetha vojnoj bazi Redstone Arsenal otkriveni su novi detalji o hipersoničnom oružju "Dark Eagle" koje se razvija za uporabu američke vojske, javlja u nedjelju portal The War Zone (TWZ).

Sustav "Dark Eagle", poznat i kao hipersonično oružje dugog dometa (LRHW), hipersonični je sustav s kliznim projektilima koji se lansira s mobilnog lansera na prikolici. Može prelaziti velike udaljenosti hipersoničnim brzinama te pritom nepredvidivo manevrirati kroz Zemljinu atmosferu.

Te karakteristike čine ga idealnim za napade na visokoprioritetne i vremenski osjetljive mete poput ključnih protuzračnih sustava, zapovjednih i kontrolnih središta te senzorskih sustava. Riječ je inače o prvom pravom hipersoničnom oružju predviđenom za operativnu uporabu u prvim linijama američkih oružanih snaga.

Iz Londona može gađati Moskvu

Tijekom prezentacije raketnih sustava, general-pukovnik Francisco Lozano rekao je Hegsethu da "Dark Eagle" ima domet od 3.500 kilometara. Rekao je da sustav može pogoditi kopno Kine s Guama, kao i Moskvu iz Londona te Teheran iz Katara. Podsjetimo, ovo nije prva službena izjava Pentagona o dometu Dark Eaglea. Ranije su naveli da oružje ima domet od najmanje 2.775 kilometara.

Međutim, na temelju Lozanovih komentara, stvarni domet iznosi otprilike 3.500 kilometara. Zasad nije jasno jesu li se brojke promijenile zbog razvoja oružja i rezultata testiranja ili je brojka bila namjerno umanjena, što je česta praska kada je riječ o službenim tehničkim podacima za raketne sustave.

Mala bojeva glava

Još jedan časnik koji je prisustvovao događaju kazao je Hegsethu da Dark Eagle ima bojevu glavu lakšu od 13,61 kg, što je relativno malo za oružje dugog dometa. TWZ više je puta isticao da bi kinetički udar koji bi oružje potencijalno izvelo više pridonijelo njegovoj razornoj moći nego klasična bojeva glava.

Isto tako, bojeva glava s fragmentacijskim učinkom kojeg je spominjao časnik, pomogla bi u onesposobljavanju "mekših ciljeva" poput radarskih sustava. Časnik je također napomenuo da Dark Eagle može svoj puni domet prijeći za manje od 20 minuta.

POGLEDAJTE VIDEO: Anušić za RTL Danas objasnio razlike između hrvatskih i srpskih Rafalea: 'Ne mogu nas ugroziti'