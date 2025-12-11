Europska zemlja označila SAD kao prijetnju: 'Ne isključuju vojnu silu ni protiv saveznika'

Danska je po prvi put označila Sjedinjene Američke Države kao potencijalnu sigurnosnu prijetnju u godišnjem izvješću koje je objavila jedna od njezinih obavještajnih agencija, što predstavlja dodatni dokaz sve napetijeg transatlantskog savezništva između Europe i SAD-a, doznaje CNN.

Izvješće, koje je sastavila Danska obrambena obavještajna služba (DDIS), upozorava da SAD "koristi ekonomsku moć, uključujući prijetnje visokim carinama, kako bi nametnuo svoju volju i više ne isključuje upotrebu vojne sile, čak i protiv saveznika".

Ta procjena dio je šire analize službe prema kojoj se "velike sile sve više usredotočuju na vlastite interese i koriste silu kako bi ostvarile svoje ciljeve."

Osim upozorenja vezanih uz SAD, izvješće se uglavnom usredotočuje na strateške prijetnje koje predstavljaju Rusija i Kina, kao i na nestabilnost uzrokovanu kineskim usponom i posljedičnim globalnim pomakom moći.

Ističe se da će se "vojna prijetnja Rusije NATO-u povećati", što dodatno zabrinjava Dance jer "postoji nesigurnost oko uloge Sjedinjenih Država kao jamca europske sigurnosti."

Prijateljski odnos Danske prema njezinu NATO savezniku narušen je početkom godine kada je američki predsjednik Donald Trump izrazio interes za preuzimanje kontrole nad Grenlandom, autonomnim, resursima bogatim i strateški važnim arktičkim otokom koji je pravno dio Kraljevine Danske.

Iako Trump tu ideju mjesecima nije spominjao, ona je signalizirala njegovu spremnost da dovede u pitanje odnose SAD-a s europskim partnerima nakon desetljeća bliske suradnje od završetka Drugog svjetskog rata.

Ti odnosi ponovno su pod povećalom jer su razlike u strateškim prioritetima SAD-a i Europe postale očite u nedavnim mirovnim pregovorima o Ukrajini, a najdramatičnije u strategiji nacionalne sigurnosti koju je u petak objavila Trumpova administracija, a koja je zauzela bez presedana konfrontacijski stav prema Europi.

Za Dansku su prijetnje koje predstavljaju Rusija i SAD međusobno povezane.

U izvješću se navodi da će "Rusija pokušati iskoristiti želju SAD-a za brzim završetkom rata u Ukrajini kako bi posijala razdor između SAD-a i Europe."

