Evo tko Gani glumi Hrvatsku: Naši protivnici se pripremaju za Svjetsko prvenstvo

Nogometna reprezentacija Gane igrat će protiv Njemačke u ožujku 2026. u sklopu priprema za Svjetsko prvenstvo, potvrdili su nogometni savezi tih zemalja.

Utakmica između Njemačke i Gane zakazana je za 30. ožujka 2026. u Stuttgartu.

Njemačka se izvorno trebala suočiti s Obalom Bjelokosti u Stuttgartu, ali utakmica je morala biti otkazana nakon što su dvije reprezentacije izvučene u istu skupinu na Svjetskom prvenstvu, zajedno s Ekvadorom i Curaçaom.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Gana je u skupini s Hrvatskom, Panamom i Engleskom.

Svjetsko prvenstvo održat će se od 11. lipnja do 19. srpnja sljedeće godine u Sjedinjenim Državama, Kanadi i Meksiku.