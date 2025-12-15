FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
HOĆE LI POMOĆI? /

Evo tko Gani glumi Hrvatsku: Naši protivnici se pripremaju za Svjetsko prvenstvo

Evo tko Gani glumi Hrvatsku: Naši protivnici se pripremaju za Svjetsko prvenstvo
×
Foto: Jung Yeon-je/afp/profimedia

Svjetsko prvenstvo održat će se od 11. lipnja do 19. srpnja sljedeće godine

15.12.2025.
16:20
Hina
Jung Yeon-je/afp/profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Nogometna reprezentacija Gane igrat će protiv Njemačke u ožujku 2026. u sklopu priprema za Svjetsko prvenstvo, potvrdili su nogometni savezi tih zemalja.

Utakmica između Njemačke i Gane zakazana je za 30. ožujka 2026. u Stuttgartu.

Njemačka se izvorno trebala suočiti s Obalom Bjelokosti u Stuttgartu, ali utakmica je morala biti otkazana nakon što su dvije reprezentacije izvučene u istu skupinu na Svjetskom prvenstvu, zajedno s Ekvadorom i Curaçaom.

Gana je u skupini s Hrvatskom, Panamom i Engleskom.

Svjetsko prvenstvo održat će se od 11. lipnja do 19. srpnja sljedeće godine u Sjedinjenim Državama, Kanadi i Meksiku.

Standings provided by Sofascore
Svjetsko Prvenstvo 2026.GanaHrvatska Reprezentacija
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
HOĆE LI POMOĆI? /
Evo tko Gani glumi Hrvatsku: Naši protivnici se pripremaju za Svjetsko prvenstvo