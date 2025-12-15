Nakon teške operacije: Vesna Zmijanac puštena kući, evo tko je došao po nju u bolnicu

Pjevačica Vesna Zmijanac (68) danas je napustila bolnicu, nekoliko dana nakon što je podvrgnuta ozbiljnoj operativnoj intervenciji. Kako doznaje Kurir, po nju je došao zet, pjevač Relja Popović (36), a zajedno su taksijem otišli kući.

Prema pisanju spomenutog medija, Vesna je iz bolnice izašla diskretno, nastojeći izbjeći pažnju javnosti. Nosila je kapu, šal i sunčane naočale, dok je Relja bio vidno raspoložen te je s osmijehom razgovarao s medicinskim osobljem koje ga je, kako se navodi, upoznalo s njezinim trenutačnim zdravstvenim stanjem.

Izvor blizak obitelji otkrio je da se pjevačica osjeća dobro te da je pred njom period oporavka, nakon čega bi se za otprilike mjesec dana trebala javiti na kontrolni pregled.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Ugrađena su joj tri stenta

Podsjetimo, Vesna Zmijanac operirana je prije četiri dana, kada joj je u hitnoj proceduri obavljena revaskularizacija arterije. Tijekom zahvata ugrađena su joj tri stenta koji otpuštaju lijek, a intervencija je bila nužna zbog ozbiljnog suženja, odnosno začepljenja jednog od najvažnijih krvnih sudova srca – glavnog stabla lijeve koronarne arterije.

Kako su tada objasnili izvori, ovom intervencijom ponovno je uspostavljen pravilan protok krvi, čime se smanjuje rizik od infarkta i poboljšava rad srca. Ugradnja tri stenta upućuje na to da je suženje bilo izraženije i prisutno na više mjesta.

Iako se povukla iz javnosti tijekom oporavka, izlazak iz bolnice znak je da se zdravstveno stanje Vesne Zmijanac stabilizira, a obitelj joj je, kako se doznaje, velika podrška u nadolazećem razdoblju oporavka.

POGLEDAJTE VIDEO: Nakon 5 godina, ispunila im se želja. 'Kao da sam se još jedanput rodio'