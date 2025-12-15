Hugh Jackman otkrio kroz što je prolazio: 'Šest puta sam se borio s rakom'

Hugh Jackman (57), poznat po ulozi 'Wolverinea', podijelio je svoju borbu s teškom dijagnozom. U emisiji The Howard Stern Show govorio je o svom iskustvu s karcinomom kože, kojeg povezuje s odrastanjem pod jakim australskim suncem.

Oblici raka kože

"Prošao sam kroz šest slučajeva raka kože. Postoje tri vrste. Melanom je najopasniji, a planocelularni nije ništa bolji. Ja sam imao bazocelularni karcinom" - objasnio je glumac. Zatim je pojasnio što ta dijagnoza znači:

"Nikada nitko nije umro od toga, ali to je ipak rak i on raste. Ako ga ne uklonite, može se proširiti na kosti, pa bi moglo biti potrebno ukloniti kost" - rekao je.

Jackman je svjestan da će se vjerojatno morati boriti s posljedicama UV zračenja i u budućnosti. Liječnik mu je objasnio da rak kože nastaje čak 25 godina prije nego što postane vidljiv.

"Dovoljno je bilo da sam samo jednom izgorio na suncu" - priznao je.

Bio neodgovoran

Također je otkrio da je bio neodgovoran u vezi sa zaštitom od sunca, često se sunčajući, čak i nakon što je uspješno izliječio prve karcinome.

